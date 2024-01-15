Удивительный вирусный успех Clicks, чехла-клавиатуры, который растягивает iPhone

На CES в Лас-Вегасе был представлен Clicks - новый чехол-клавиатура для iPhone, созданный известным любителем технологий и ютубером Майклом Фишером и техническим журналистом Кевином Михалюком.

На одном из итальянских сайтов показали видео с выставки CES 2024, в котором был обзор удивительного чехла для айфонов - Clicks.

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Хоть Clicks кажется чем-то устаревшим в 2024 году, но он все равно обещает быть хорошим продуктом.





"Он делает iPhone громоздким и тяжелым, но набор текста на физических клавишах с тактильной отдачей является приятным процессом, недоступным виртуальным клавиатурам." - говорится в видео.

Видео можно посмотреть по ссылке!

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Clicks в скором времени появится на европейском рынке, и его цена составит от $139 до $159, в зависимости от модели iPhone.