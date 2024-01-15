Redmi Watch 4 дебютировали в Китае вместе с серией Redmi K70 в конце ноября. Спустя полтора месяца, как и планировалось, часы вышли на международные рынки.

Часы Redmi Watch 4 теперь доступны для покупки на международных рынках.

Они оснащены множеством обновлений в плане аппаратного обеспечения и предлагают широкий спектр функций. Эти часы имеют алюминиевую рамку, заводную головку из нержавеющей стали и быстросъемный ремешок.

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Они также обладают 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и поддерживают более 200 циферблатов. Благодаря 4-канальному датчику PPG, эти часы могут контролировать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, а также предлагают GPS и более чем 150 спортивных режимов.

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Они также имеют функции отслеживания сна, мониторинга стресса, погоды, секундомера и уведомлений из приложений. Кроме того, они водонепроницаемы до 5 АТМ и имеют аккумулятор емкостью 470 мАч, который обеспечивает до 20 дней работы. Часы доступны по цене $107 и могут быть приобретены в серебристо-сером и черном обсидиановом цветах, а также дополнительные ремешки доступны за отдельную плату.