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Kefir32
Роутеры TP-LINK BE3600/5100/6500 Wi-Fi 7 уже поступили в продажу
Три новых роутера TP-LINK с поддержкой Wi-Fi 7, BE3600/5100/6500, уже поступили в продажу по цене 229 юаней, 279 и 559 юаней соответственно

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Три новых роутера TP-LINK с поддержкой Wi-Fi 7, BE3600/5100/6500, уже поступили в продажу по цене 229 юаней, 279 и 559 юаней соответственно. Кроме того, в продаже также появился TP-LINK BE7200.

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Новые маршрутизаторы Wi-Fi 7 поддерживают двухдиапазонное наложение MLO; технологию Xtra Range 2.0 (кроме BE6500), которая увеличивает расстояние покрытия диапазона 5 ГГц еще на 4,5 метра или дополнительную стену; встроенный игровой ускоритель с выделенными игровыми портами; связывание диапазонов/маршрутов конечных точек; удаленное пробуждение и работу в сети Ezine 3.0.


Что касается технических характеристик, то новый роутер BE3600 поддерживает двухдиапазонную сеть 3600 Мбит/с, четыре гигабитных порта, двойное наложение портов WAN и двойное объединение портов LAN.

Новый роутер BE5100 - это двухдиапазонный маршрутизатор 5100 Мбит/с с одним портом 2.5G Ethernet и тремя портами Gigabit Ethernet, также поддерживающий двойное наложение портов WAN и двойную агрегацию портов LAN.



Модель BE6500 также поддерживает наложение двух портов WAN и агрегацию двух портов LAN. Маршрутизатор BE6500 увеличивает скорость до 6500 Мбит/с, количество портов 2.5G до четырех и оснащен шестью мощными независимыми усилителями FEM, а два других маршрутизатора практически ничем не отличаются друг от друга.



Маршрутизатор BE7200 Wi-Fi 7 Router оснащен четырьмя портами 2.5G, поддерживает агрегацию до 5 Гбит/с и настройку портов, а также имеет интерфейс USB-A 3.0 с восемью независимыми FEM.


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Данные роутеры поступили в продажу на азиатский рынок. Когда они появятся на европейском и мировых рынках пока неизвестно.

#wi-fi 7 #tp-link #router
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