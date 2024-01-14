В рамках выставки CES 2024 были представлены две видеокарты, материнские платы и корпуса, основанные на новой концепции

В прошлом году компания Asus представила так называемый концепт "Back-to-The-Future" (BTF). Это аппаратные компоненты, которые обходятся без видимых соединительных кабелей и тем самым обеспечивают особую аккуратность системы ПК. Первые продукты уже поступили в продажу.

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В рамках выставки CES 2024 были представлены две видеокарты, материнские платы и корпуса, основанные на новой концепции. Сочетание корпуса BTF и материнской платы BTF позволяет пользователям спрятать все кабеля, напрямую подключенные к материнской плате, включая кабели питания, подключения 2,5-дюймовых SATA-накопителей или корпусных вентиляторов.

TUF Gaming Z790-BTF WiFi

Мощные видеокарты обычно требуют значительно больше энергии, чем может обеспечить слот PCIe x16, и также подключаются через кабель. Чтобы решить эту проблему, Asus оснастила новые видеокарты специальным разъемом PCIe повышенной мощности. Его можно легко подключить к материнской плате BTF через соответствующий слот. Кабель в этом случае также больше не нужен.

Материнские платы представлены моделями ROG Maximus Z790 Hero BTF и TUF Gaming Z790-BTF WiFi. Одна из них выполнена в насыщенном черном цвете и похожа на ROG Maximus Z790 Dark Hero. Другая выполнена в белом цвете.

Из видеокарт можно выбрать TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White Edition и ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition. Завершают предложение два корпуса ROG Hyperion GR701 BTF Edition и TUF Gaming GT302 ARGB.

ROG Hyperion GR701 BTF Edition

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Как правило, Asus всегда предлагает белую и черную версию - в зависимости от предпочтений пользователей. Однако производитель пока не раскрывает, когда именно новое оборудование появится на рынке и сколько оно будет стоить. По слухам, выход на рынок должен состояться в первом квартале 2024 года.