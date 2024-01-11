Во вторник на выставке Consumer Electronic Show компания Honda представила две концептуальные модели для своей новой линейки электромобилей Honda 0 Series.

Во вторник на выставке Consumer Electronic Show компания Honda представила две концептуальные модели для своей новой линейки электромобилей Honda 0 Series. Названные Saloon и Space-Hub, они имеют схожий с Cybertruck коробчатый и нетрадиционный стиль.

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Saloon очень изящен и имеет форму пузыря, рулевое колесо в виде иголки и дверь в виде сокола. Он также оснащен технологией steer-by-wire - функцией, призванной улучшить маневренность автомобиля. Cybertruck использует эту технологию.

Honda намерена вывести электромобили на базе седана на рынок США к 2026 году, а также планирует интегрировать в модельный ряд функции автономного вождения.





Space-Hub больше напоминает минивэн: он гораздо больше и имеет более коробчатую форму, а также полностью стеклянный потолок.





Honda никак не прокомментировала сходство между своими новыми концепт-карами и Cybertruck. На самом деле, Синдзи Аояма, глобальный вице-президент Honda, заявил в пресс-релизе, что автомобили имеют дизайн, который "в значительной степени отличается от других EV, чтобы вызвать у людей новый взгляд".





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Когда в 2019 году Илон Маск впервые представил угловатый и футуристический дизайн Cybertruck, он вызвал непонимание, а некоторые даже назвали его уродливым. С тех пор, по одним данным, на Cybertruck было сделано более двух миллионов онлайн-бронирований, и его купили несколько знаменитостей.