Core 7 150U - это процессор Raptor Lake, и его не стоит путать с новой линейкой Meteor Lake.

Просочилась информация о бенчмарке для самого высокого представителя линейки Core Mobile Series 1 от Intel, и результаты не особенно хороши (через BenchLeaks). Core 7 150U - это новейший 15-ваттный чип Intel для ноутбуков. Хотя мы не можем ожидать слишком многого от его интегрированной графики, его производительность в Geekbench 6 все равно довольно разочаровывающая для продукта текущего поколения.

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Core 7 150U не является процессором Meteor Lake, поскольку на нем отсутствует маркировка "Ultra", но это все равно может сбить с толку менее опытных пользователей. Это чип обновления Raptor Lake и разогнанный Core i7-1365U. По крайней мере, на данный момент разница между процессорами Core Ultra Series 1 и Core Series 1 заключается в том, что в первых используется Meteor Lake, а во вторых - Raptor Lake.

Для сравнения мы привели результаты двух интегрированных графических процессоров AMD в соответствии с рейтингом Geekbench 6 для графического бенчмарка Vulkan. Даже в сравнении с Radeon 740M, который является самым младшим iGPU AMD, поставляемым с APU Phoenix и Hawk Point, графика Iris Xe в Core 7 150U проигрывает. Radeon 760M еще дальше, а топовый Radeon 780M в ориентированном на портативные устройства Z1 Extreme более чем в два раза быстрее графики 150U.

Графическая производительность Core 7 150U

Даже в сравнении со старым iGPU AMD RX Vega 11 150U не может одержать победу. Графика Vega 11 была впервые представлена в 2017 году на APU первого поколения Zen, поэтому Intel не должно быть сложно одержать здесь уверенную победу. Проблема для Intel заключается в том, что она уже несколько лет перерабатывает интегрированную графику Xe от Tiger Lake, а Meteor Lake представляет первый новый iGPU с тех пор. Напротив, Meteor Lake обладает настолько превосходной графической производительностью, что не уступает 780M от AMD.





Конечно, AMD также занимается переработкой, и, со своей стороны, она избавилась от Vega 11 только в 2022 году, когда наконец-то внедрила RDNA 2 в свои APU серии Ryzen 6000. К чести AMD, ей удалось сохранить лидерство почти все время существования Vega 11 благодаря постепенному увеличению тактовых частот. Переработка проигрышного компонента - не самая выигрышная стратегия, и она определенно не сработала для Intel в последнее время.

Фото: Intel

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Впрочем, не все надежды для Intel потеряны, поскольку процессоры Core Series 1, похоже, уже отправлены в отставку в пользу процессоров Core Series 2 Lunar Lake, которые появятся позже в этом году. Ожидается, что эти чипы будут использовать передовое оборудование и представят интегрированную графику Arc Battlemage второго поколения, что, несомненно, должно повысить производительность. Пока неясно, смогут ли Lunar Lake догнать и тем более перегнать менее мощные APU AMD, но на бумаге у грядущих процессоров Intel довольно много перспектив.