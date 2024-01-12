Компания Urtopia всегда была известна выпуском высокотехнологичных электронных велосипедов, и в этом году она выходит на новый уровень.

freehelp24.ru

Компания Urtopia всегда была известна выпуском высокотехнологичных электронных велосипедов, и в этом году она выходит на новый уровень. На выставке CES 2024 Urtopia официально представила свою флагманскую модель Fusion, в которую интегрирован самый популярный на сегодняшний день чат-ассистент с искусственным интеллектом ChatGPT, что делает ее лидером в области умной мобильности.

реклама

Urtopia называет Fusion первым в мире электронным велосипедом с двумя аккумуляторами и двумя двигателями, который был разработан мастером дизайна Хартмутом Эсслингером. Велосипед легкий и прочный, изготовлен из углеродного волокна и оснащен коробкой передач Shimano CUES (стандартная) или Enviolo CVT (CVT Premium). Запас хода на двух батареях емкостью 540 Втч составляет 120 км, или 200 км при установке дополнительной батареи емкостью 360 Втч.

Среднемоторный двигатель с крутящим моментом 95 Нм обеспечивает мощную максимальную скорость 25 км/ч, а воздушно-амортизационные вилки с ходом 100 мм облегчают езду на Fusion по городским дорогам, тропам и бездорожью, а широкие покрышки и устойчивая рама еще больше усиливают ощущения от езды.

the-decoder.com

Конечно, сердце Fusion - это его технологии. Он поддерживает сеть 4G и GPS-слежение, так что вы всегда сможете отследить местоположение вашего велосипеда, даже если его украдут. Кроме того, он оснащен противоугонной сигнализацией, функцией разблокировки по отпечатку пальца, отслеживанием маршрута, навигацией без трубки и воспроизведением музыки по Bluetooth со встроенными динамиками - все это традиционные достоинства Urtopia.

Но настоящей изюминкой Fusion является технология Urtopia под названием "Jarvis", которая позволяет велосипедисту управлять разблокировкой велосипеда, воспроизведением музыки и даже активировать ChatGPT с помощью смарт-кольца, которое, по словам Urtopia, может помочь вам. Urtopia утверждает, что ChatGPT может помочь вам исследовать новые маршруты, получать информацию в режиме реального времени и даже вести веселые беседы.

yahoo.com

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конечно, практичность разговора с чат-ассистентом на скорости 25 км/ч сомнительна, но, по крайней мере, у вас будет компания в малонаселенных районах. Нет нужды говорить, что это отличная маркетинговая уловка, которая выделяет Urtopia на фоне остальных электронных велосипедов. Однако ценник Fusion также делает его игрушкой для геймеров высокого класса. Обычная версия Fusion стоит 3 999 евро, а версия с CVT - 4 999 евро, которая еще не была официально анонсирована на рынке.