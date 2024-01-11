Согласно новым правилам, разработчики должны будут раскрывать информацию о том, как они используют эту технологию. Valve утверждает, что это изменение означает, что она сможет выпустить "подавляющее большинство" игр, в которых используется ИИ

msn.com

Компания Valve внесла изменения в правила разработчиков игр на платформе Steam, касающиеся использования искусственного интеллекта (ИИ). Теперь разработчикам необходимо сообщать о применении ИИ в своих проектах для повышения прозрачности и обеспечения безопасности контента. Покупатели будут иметь возможность принимать осознанные решения при выборе игры с использованием технологии ИИ.

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Согласно новым правилам, разработчики должны указывать, если в их играх используются предварительно сгенерированные контенты, созданные ИИ, и гарантировать их законность и отсутствие нарушения авторских прав. В случае создания контента ИИ в реальном времени во время игры, разработчики должны предоставить подробную информацию о принятых мерах безопасности для предотвращения появления незаконного контента. Пользователи смогут видеть на странице магазина, содержит ли игра ИИ, и иметь возможность сообщать о незаконном контенте, созданном ИИ, если они столкнутся с ним в игре.

Новые правила были введены в ответ на претензии нескольких разработчиков, чьи игры были отклонены из-за наличия ИИ-активов, нарушающих авторские права третьих лиц. Valve потребовала, чтобы разработчики подтвердили наличие всех прав на объекты интеллектуальной собственности, использованные в данных ИИ для создания контента игры.

Компания заявила, что их цель заключается в интеграции ИИ в существующий процесс рецензирования игр на Steam, а не в препятствовании его использованию. Они утверждают, что их процесс соответствует действующему законодательству и политике в области авторских прав. Однако по мере того, как эти законы и политика будут развиваться, Valve будет пересматривать свои правила.

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Использование генеративного ИИ в широкой индустрии вызывает разногласия среди разработчиков. Одни видят в нем возможности для тестирования игр, разработки концепций и снижения затрат, а другие опасаются, что ИИ может заменить художников и творческих специалистов. Valve сообщила, что будет следить за юридическим прогрессом, связанным с ИИ, и готова пересмотреть свое решение в будущем.