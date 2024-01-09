Компания ASUS GamerGate (ROG) представила на выставке CES 2024 обновленные игровые ноутбуки Zephyrus G14 и Zephyrus G16

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Компания ASUS GamerGate (ROG) представила на выставке CES 2024 обновленные игровые ноутбуки Zephyrus G14 и Zephyrus G16.

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Оба игровых ноутбука стали тоньше и легче, получили клавиатуру без граней, а также увеличенный тачпад и более крупные клавиши, обновленную акустическую систему с увеличенной на 25 процентов громкостью, улучшенным на 47 процентов звуком и воспроизведением низких частот вплоть до 100 Гц.

Игровые ноутбуки Zephyrus G14 / G16 оснащены новым алюминиевым корпусом с ЧПУ и новой матрицей подсветки в цветовой схеме Platinum Moon White / Eclipse Grey. Толщина G14 составляет около 15.75 мм, вес - 1,498 кг, а толщина G16 - 14,73 мм, вес - 1,81 кг.

Оба игровых ноутбука Zephyrus G14 / G16 оснащены дисплеем ROG Nebula, который состоит из OLED-панели, обеспечивающей повышенную точность цветопередачи и поддержку соотношения сторон 16:10, VESA DisplayHDR, True Black 500 и контрастность 1 000 000:1.

Модель G14 оснащена панелью с частотой 120 Гц, поддерживающей разрешение 3K, а в модели G16 достигается разрешение 2,5K при частоте до 240 Гц. Новый OLED-экран с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,2 мс обладает высокой динамической четкостью, отличной цветопередачей и поддерживает технологию G-SYNC против разрывов.

Игровые ноутбуки Zephyrus G14 / G16 оснащены процессором AMD Ryzen 9 8945HS с поддержкой AMD Ryzen AL. Модель G14 также оснащена Windows Studio Effects и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070. Модель G16 оснащается процессором Intel Core Ultra 9 185H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090.

Оба игровых ноутбука Zephyrus G14 / G16 несут на борту интеллектуальную систему охлаждения. ASUS установила на процессор высокопроизводительный жидкостный охладитель с вентилятором второго поколения Arc Flow. Модель G16 с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090 оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами для обеспечения надлежащего охлаждения.

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Также стало известно, что ASUS ROG планирует выпустить эти игровые ноутбуки Zephyrus G14 / G16 в феврале этого года.