Конкретные технические характеристики, модели и цены будут предоставлены во время выставки CES или позже весной 2024 года

samsung.com

В категории 4K UHD на 2024 год Samsung предлагает серии моделей N90D (от 43 до 98 дюймов) и QN85D (от 55 до 85 дюймов). Эта линейка телевизоров обеспечивает широкую контрастность, яркие цвета и высокую яркость изображения.

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Обе серии моделей предназначены для обеспечения кинематографических впечатлений от просмотра 4K UHD, преобразуя все, что вы смотрите, в 4K с четкостью сцены за сценой благодаря обновленному процессору Neural Quantum Processor с функцией 4K Upscaling.

Функция Real Depth Enhancer Pro повышает резкость изображений на переднем плане и улучшает видимость основного контента на экране.

Также доступен режим AI Customization Mode для оптимизации изображения в зависимости от просматриваемой сцены. Просто выберите предпочтительную для каждого жанра картинку при первой настройке телевизора.

Каждый раз после этого процессор Samsung будет делать всю работу за вас, используя искусственный интеллект для определения просматриваемой сцены и автоматической оптимизации изображения в зависимости от ваших предпочтений.

Для повышения четкости речи в телевизорах Samsung Neo QLED 4K (а также Neo QLED 8K, OLED/QD-OLED) реализована функция Active Voice Amplifier Pro. Эта функция позволяет усилить диалог или ключевые звуковые эффекты.

Сочетая технологии квантовых точек и OLED, телевизоры S90D и S95D (с диагональю от 55 до 77 дюймов) используют индивидуальные самосветящиеся пиксели, что устраняет необходимость в светодиодной подсветке и слое ЖК-дисплея, повышая яркость и точность цветопередачи.

S95D - это первый OLED-телевизор (QD-OLED) с технологией OLED Glare Free. Она обеспечивает наилучшие впечатления от просмотра как в светлых, так и в темных помещениях и не оказывает негативного влияния на угол обзора и контрастность, а также не искажает цвета.

Примечание для игроманов: Геймерам следует знать, что в S95D используется панель 4K 144 Гц, которая должна обеспечивать очень плавную игру.

Экраны Samsung OLED (QD-OLED) могут отображать всю глубину цвета - это подтверждено Pantone, ведущими экспертами в области цвета. При толщине менее 11 мм S95D также очень тонкий. Он имеет плоский дизайн с прикрепляемым блоком One Connect Box, который дополнит любое пространство и упростит архитектурные инсталляции высокого класса.

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Помимо изображения, S95D также предназначен для воспроизведения отличного звука. Функция Object Tracking Sound задействует встроенные многоканальные динамики телевизора, чтобы обеспечить полное погружение в звуковую сцену. Благодаря улучшенному распределению встроенных динамиков по бокам, снизу и сверху телевизора зрители могут наслаждаться звуком Dolby Atmos.