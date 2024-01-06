По мере роста спроса на более быструю и эффективную передачу данных, USB 4, спецификация, выпущенная организацией USB-IF в августе 2019 года, привлекла к себе большое внимание

wccftech.com

По мере роста спроса на более быструю и эффективную передачу данных, USB 4, спецификация, выпущенная организацией USB-IF в августе 2019 года, привлекла к себе большое внимание.

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Основанный на протоколе Thunderbolt 3, USB 4 обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что делает его переломным моментом в мире высокоскоростной передачи данных. В то время как Intel добавила поддержку USB 4 после выпуска процессоров 11-го поколения, AMD не предпринимала значительных действий в этом направлении. Однако последние сообщения говорят о том, что некоторые материнские платы AM5, включая серию AORUS B650E от Gigabyte, будут поддерживать USB 4 при использовании с APU серии AMD Ryzen 8000G "Hawk Point".

Процессоры серии Ryzen 8040 для ноутбуков под названием Hawk Point были представлены AMD в начале этого года. Теперь компания собирается выпустить процессоры серии Ryzen 8000G для настольных компьютеров с памятью DDR5 и сокетами AM5. Эти процессоры также будут поддерживать USB 4, что позволит пользователям наслаждаться высокоскоростной передачей данных.

Хотя сама компания AMD не делала никаких значимых заявлений относительно поддержки USB 4 в своих материнских платах, некоторые производители, например MSI, уже добавили поддержку USB 4. Однако платформа AM5 в настоящее время не поддерживает USB 4. Именно здесь на помощь приходит материнская плата AORUS B650E ELITE X AX ICE от Gigabyte. Утечка изображений этой материнской платы позволяет предположить, что высокоскоростная передача данных по USB может быть достигнута при использовании APU серии Ryzen 8000G.

Предполагается, что процессор Ryzen 8700G будет оснащен графикой Radeon 780M, в то время как процессор Ryzen 8600G будет использовать графику Radeon 760M. Пока неясно, будут ли другие производители материнских плат, такие как ASUS, также обеспечивать поддержку USB 4 в сочетании с процессорами Ryzen 8000G и материнскими платами AM5.

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Ожидается, что USB 4 произведет революцию в скорости передачи данных и позволит передавать большие файлы с молниеносной скоростью. Благодаря процессорам AMD Ryzen 8000G и материнской плате Gigabyte AORUS B650E ELITE X AX ICE пользователи смогут оценить преимущества этой передовой технологии в своих настольных компьютерах. По мере того как все больше производителей будут следовать этому примеру, мы можем ожидать, что в ближайшие годы произойдет значительный сдвиг в сторону более быстрых и эффективных технологий передачи данных.