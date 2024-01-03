В своем недавнем финансовом отчете компания Tesla объявила, что ее флагманские автомобили Model S и Model X достигли самых высоких квартальных продаж за последние пять лет.

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В своем недавнем финансовом отчете компания Tesla объявила, что ее флагманские автомобили Model S и Model X достигли самых высоких квартальных продаж за последние пять лет. В IV квартале 2023 года совокупные продажи этих двух автомобилей, которые были отнесены к категории "Другие транспортные средства" наряду с кибергрузовиком, составили 22 969 единиц.

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Резкий рост продаж Model S и Model X - долгожданное изменение для Tesla, поскольку в первом квартале 2021 года продажи этих автомобилей значительно снизились, так как компания проводила масштабные обновления и замены. Пик продаж этих моделей пришелся на II квартал 2023 года, когда было продано 19 225 единиц.





Причины недавнего всплеска продаж пока не ясны, но некоторые аналитики считают, что это может быть связано со снижением цен и налоговыми льготами для варианта Model X Long Range. В ноябре 2023 года Tesla снизила цену на Model S на $5 000, а на Model X - на $6 000. Этот шаг был воспринят как ответ на усиление конкуренции со стороны других производителей электромобилей, таких как Lucid Motors и Rivian.





Еще один фактор, который, возможно, способствовал резкому росту продаж, - налоговые льготы для варианта Model X Long Range. В декабре 2023 года президент Байден подписал законопроект о расходах, включающий положение о продлении налоговых льгот для электромобилей до августа 2023 года. Ожидается, что этот шаг пойдет на пользу модели Tesla Model X Long Range, которая имеет право на федеральный налоговый кредит в размере до $7500.





Генеральный директор компании Илон Маск ранее заявлял, что продолжение производства Model S и Model X продиктовано в первую очередь чувствами, а не какими-либо другими причинами. Маск также хвалил эти автомобили за их исключительные характеристики, такие как адаптивная подвеска, системы фильтрации воздуха больничного класса и силовые агрегаты Raven, которые делают их одними из самых быстрых автомобилей в мире, когда дело доходит до ускорения. Вождение этих автомобилей также считается легким и безопасным.

"Откровенно говоря, они дороги, а производство их невелико. Мы продолжаем выпускать их скорее из сентиментальных соображений, чем по какой-либо другой причине. Для будущего эти машины имеют минимальное значение, - сказал тогда Маск, - но это по-прежнему отличные автомобили". Model S была признана лучшим автомобилем в истории по версии MotorTrend, а новые модели, в частности, оснащены подвеской с переменным демпфированием, очисткой воздуха и системой Raven. Силовой привод, делающий ее одним из самых быстрых автомобилей в мире, и настолько легкое управление, что это все равно что управлять машиной Супермена, с безупречными средствами безопасности, это совершенно потрясающий автомобиль".

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В заключение следует отметить, что недавний всплеск продаж флагманских автомобилей Tesla, Model S и Model X, является приятным изменением для компании. Поскольку конкуренция на рынке электромобилей продолжает расти, еще предстоит выяснить, сможет ли Tesla сохранить такой уровень продаж своих флагманских автомобилей.