Недавно смартфоны серии Realme 12 Pro 5G были замечены на сайте сертификации MIIT

Коллаж

Недавно смартфоны серии Realme 12 Pro 5G были замечены на сайте сертификации MIIT. Сертификация раскрыла дизайн и некоторые ключевые характеристики предстоящих смартфонов среднего класса.

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Согласно сертификации MIIT, Realme оснастит смартфоны серии Realme 12 Pro 5G дисплеем с отверстиями, изогнутой AMOLED-панелью и круглым модулем камеры на задней панели с четырьмя задними камерами. Изображения также позволяют предположить, что Realme выпустит смартфоны в варианте из простой кожи в оранжевом цвете с золотой полосой, соединяющей остров камеры.

Сертификация подтверждает, что Realme будет использовать пластиковую среднюю рамку для обоих смартфонов. Ванильный смартфон Realme 12 Pro 5G, по слухам, будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а смартфон Realme 12 Pro+ 5G, как ожидается, получит 64-МП перископический телеобъектив OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом и чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Сертификация MIIT также показывает, что Realme продолжит элементы дизайна, присутствующие на смартфонах серии Realme 11 Pro, в предстоящих смартфонах серии Realme 12 Pro 5G. Кнопка питания и регуляторы громкости размещены на правой стороне устройства, в то время как левая сторона чистая, без каких-либо размещений, включая лоток для SIM-карт.

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Компания Realme уже начала анонсировать запуск нового смартфона в Индии, и ожидается, что смартфоны серии Realme 12 скоро поступят в продажу, а также в Китае.