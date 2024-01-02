Компания Microsoft выпустила отдельное мобильное приложение Copilot AI для Microsoft Windows.

microsoft.com Capilot AI - это ИИ-ассистент, который работает так же, как и другие ИИ-боты. Согласно последним обновлениям компании, их ИИ-ассистент теперь доступен для iOS и iPadOS.





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Теперь пользователи iOS могут использовать Copilot AI и получать ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, как Chat GPT, а также множество других функций. Copilot AI также преобразует вводимый текст в изображения на iOS.





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Ранее компания также выпустила DALL-3 для Windows 10 и Windows 11; в настоящее время миллионы пользователей используют его на устройствах Microsoft. Возможности DALL-3 по преобразованию текста в изображения являются лучшими по сравнению с другими инструментами ИИ.