Китайский технологический гигант Xiaomi недавно представил свой первый электромобиль (EV) - SU7 и SU7 Max.

Xiaomi

Китайский технологический гигант Xiaomi недавно представил свой первый электромобиль (EV) - SU7 и SU7 Max. Этот шаг направлен на то, чтобы обойти такие известные электромобили, как Tesla и Porche.

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Xiaomi уже давно обдумывала этот шаг и теперь официально заявила о своих намерениях в отношении электромобилей. Xiaomi SU7 - это базовый вариант с мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 400 Нм.





Он разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч. SU7 Max будет иметь мощность 673 л.с. и крутящий момент 838 Нм. Max будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Xiaomi





Длина SU7 от Xiaomi составит 4 997 мм, ширина - 1 963 мм, а высота - 1 455 мм. Эти размеры говорят о том, что модели Xiaomi SU7 будут средними и большими седанами.





Согласно официальным заявлениям, зарядка Xiaomi SU7 в течение 5 минут обеспечит запас хода более 200 км, а пятнадцатиминутная зарядка батареи - 500 км.





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SU7 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 с экраном размером 16,1 дюйма, как у Tesla и других EV.