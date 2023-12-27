Тайвань представляет отечественный беспилотник Teng Yun 2 с расширенными возможностями наблюдения и нанесения ударов

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Отечественный разведывательный беспилотник Teng Yun 2, созданный на Тайване, достиг важного рубежа, завершив 20-часовой полет и продемонстрировав свои передовые возможности наблюдения. Разработанный Национальным институтом науки и технологии Чунг-Шань (NCIST), беспилотник может наблюдать за Тайваньским проливом в течение почти целого дня и оснащен передовыми системами электронного наблюдения и создания помех. Он также совместим с ракетой класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, что делает его разведывательно-ударным беспилотником.





Увеличенная продолжительность полета Teng Yun 2 позволяет ему обеспечивать жизненно важную ситуационную осведомленность в условиях усиливающегося военного давления Китая на Тайвань. Беспилотник может использоваться как для наблюдения, так и для нанесения ударов, что делает его универсальным средством для сил обороны Тайваня. Передовые электронные системы позволяют ему собирать разведданные и проводить разведывательные операции в глубине вражеской территории, что дает ценные сведения о передвижениях и возможностях противника.





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Совместимость Teng Yun 2 с ракетами AGM-114 Hellfire добавляет еще одно измерение к его возможностям, позволяя наносить точные удары по наземным целям. Это делает его грозным средством для сил обороны Тайваня, поскольку он может выполнять как разведывательные, так и ударные задачи без привлечения дополнительных самолетов или наземной поддержки.





Однако долговечность этих БПЛА остается неопределенной из-за потенциальных китайских контрмер. В последние годы Китай усиливает военное давление на Тайвань, и вполне вероятно, что он разработает контрмеры, чтобы вывести из строя или уничтожить эти беспилотники. Поэтому силы обороны Тайваня должны будут продолжать инвестировать в новые технологии и стратегии, чтобы гарантировать, что их БПЛА останутся эффективными перед лицом этих вызовов.





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Несмотря на эти проблемы, Teng Yun 2 представляет собой значительный шаг вперед для оборонного потенциала Тайваня. Он демонстрирует, что Тайвань способен самостоятельно разрабатывать передовые военные технологии, снижая свою зависимость от иностранных поставщиков и повышая свою стратегическую автономию. Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее развитие событий в этой области, поскольку Тайвань продолжает инвестировать в свой оборонный потенциал в ответ на растущую угрозу со стороны Китая.