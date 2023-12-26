После нескольких лет слухов и утечек Xiaomi наконец-то подтвердила, что 28 декабря состоится пресс-конференция, на которой будет представлен электромобиль Xiaomi EV.

btimesonline.com

После нескольких лет слухов и утечек Xiaomi наконец-то подтвердила, что 28 декабря состоится пресс-конференция, на которой будет представлена электромобиль Xiaomi EV. Объявление поступило через официальные каналы на Weibo и от генерального директора и основателя компании Лэй Цзюня на X* (бывший Twitter). Объявление было сделано незадолго до конца 2023 года, а следующий год будет посвящен EV от Xiaomi.

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В настоящее время компания Xiaomi известна как китайский производитель смартфонов, но скоро ее сменят на китайского производителя электромобилей, поскольку официальное объявление о запуске технологии Xiaomi EV наконец-то появилось. После нескольких предыдущих интервью с Лэй Цзюнем стало ясно, что компания намерена конкурировать с Tesla.

X* (бывший Twitter)

Мы ожидаем, что Xiaomi раскроет подробности о двигателе автомобиля, прольет свет на функции искусственного интеллекта, а также расскажет о цветовых вариантах трех различных моделей.

Xiaomi выходит на рынок электромобилей благодаря многолетней работе более 3 400 инженеров и инвестициям в размере 1,4 миллиарда долларов. Компания выходит на высококонкурентный рынок, где такие игроки, как Tesla и китайские автопроизводители, уже показывают отличные результаты. Захватить хорошую долю рынка в условиях жесткой конкуренции будет непросто.





Генеральный директор Xiaomi уверен в новом предприятии и хочет повторить свой успех в индустрии смартфонов в качестве ведущего гиганта. Недавно представленный Xiaomi 14 подтвердил стремление Xiaomi к инновациям и эволюции в технологическом пространстве. Мы ожидаем подобных достижений в сегменте EV в ближайшие несколько лет.





Утечки и слухи о Xiaomi EV

Фото: Xiaomi

Ходит множество слухов и утечек о дизайне и технических характеристиках первого EV от Xiaomi. Недавняя утечка фотографий автомобиля Xiaomi показала наличие центрального дисплея управления и трехспицевого рулевого колеса. Автомобиль может появиться в продаже уже в следующем году.





Кроме того, автомобиль имеет размеры 4997/1963/1455 мм и колесную базу 3000 мм для просторного интерьера. Он может поставляться с двумя вариантами колес - со спецификациями 245/45 R19 и 245/40 R20. Будет использована технология LiDAR для автономного управления и усовершенствованные лобовые стекла. Также может появиться функция распознавания лиц при разблокировке автомобиля с помощью камеры на передней боковой стойке.





Будут представлены заднеприводная и полноприводная версии, которые предложат моторы мощностью 220 кВт и 449 кВт соответственно. Для нее будет использоваться экономичный блок батарей LFP от BYD. Xiaomi Car будет представлен тремя различными версиями, включая Xiaomi SU7, SU7 Pro и SU7 Max. В них будет использоваться недавно представленная операционная система HyperOS от Xiaomi.





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Xiaomi Car может предложить две емкости аккумуляторов - 73,6 кВт-ч и 101 кВт-ч, с соответствующим временем автономной работы 668/628 км и 800/750 км соответственно.