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Kefir32
Ивлеева извиняется за вечеринку " Almost Naked", а Роскомнадзор заметил ЛГБТ-пропаганду
Ивлеева сначала защищала вечеринку и ее участников, заявляя, что они просто развлекались в красивых полуобнаженных нарядах.

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Коллаж

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, организовавшая вечеринку в московском клубе "Мутабор", оказалась в центре противоречий. Мероприятие, получившее название "Почти голая", было частью презентации неизданных фотосессий для журнала Playboy, который покинул Россию в 2022 году. Однако вечеринка вызвала возмущение из-за ее откровенного характера и обвинений в "пропаганде ЛГБТ".

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Ивлеева разослала гостям рекомендации по дресс-коду, которые они интерпретировали самостоятельно. На вечеринке присутствовали несколько знаменитостей, в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и его жена Оксана Самойлова. Однако больше всего споров вызвало появление рэпера Vacio (Николай Васильев). Он пришел на мероприятие в одном носке и впоследствии был арестован на 15 суток за "мелкое хулиганство" и оштрафован за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

Ивлеева сначала защищала вечеринку и ее участников, заявляя, что они просто развлекались в красивых полуобнаженных нарядах. Однако позже она извинилась за мероприятие и пообещала передать вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации. Она признала, что съемка видео с вечеринки была неуместной, и выразила сожаление, что обидела некоторых людей.

Роскомнадзор, российский регулятор СМИ, обнаружил признаки "пропаганды ЛГБТ" в некоторых фотографиях и видео с вечеринки. Ведомство начало удалять эти изображения из интернета, а депутат Хинштейн призвал привлечь организаторов к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений.

Полемика вокруг вечеринки "Почти голые" вызвала более широкую дискуссию о цензуре и свободе слова в России. Некоторые критики утверждают, что действия Роскомнадзора являются нарушением основных прав человека и используются для подавления альтернативных точек зрения и стилей жизни. Другие защищают действия ведомства, утверждая, что они необходимы для защиты традиционных ценностей и предотвращения распространения аморального поведения.

Случай с Vacio также поднял вопросы о свободе самовыражения и художественной свободе. Одни утверждают, что его появление на вечеринке было просто формой самовыражения и должно быть защищено законами о свободе слова, другие считают, что это была форма "ЛГБТ-пропаганды", которая должна быть наказана в соответствии с российским законодательством.

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Полемика вокруг вечеринки Ивлеевой " Almost Naked" подчеркивает продолжающееся напряжение между традиционными ценностями и современностью в России. Одни утверждают, что такие мероприятия необходимы для развития свободы личности и самовыражения, другие считают, что они представляют угрозу традиционным ценностям и должны быть подавлены. Пока Россия продолжает решать эти вопросы, остается только догадываться, как они будут разрешены на практике.

#знаменитости #скандалы #вечеринка #скандалы российского шоу-бизнеса #анастасия ивлеева
Источник: rbc.ru
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