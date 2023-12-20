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После выхода iOS 17.2 компания Apple выпустила обновление iOS 17.2.1 для соответствующих моделей iPhone, которое содержит исправления ошибок. Это может быть связано с тем, что в iOS 17.2 появилось несколько новых функций, включая приложение "Журнал", функцию перевода для кнопки "Действие" и инструмент записи пространственного видео для Apple Vision Pro на iPhone 15 Pro, и теперь Apple хочет исправить некоторые недочеты. Однако, судя по сообщениям, эти ошибки не были выявлены компанией.
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Теперь пользователи могут установить новое обновление, зайдя в "Настройки" на iPhone, а затем в "Общие" и "Обновление ПО". Однако обновление недоступно для моделей, которые находятся ниже iPhone XS, а это значит, что пользователи iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5-го поколения, iPad Pro 9,7-дюймов и iPad Pro 12,9-дюймов не получат никакого обновления.
Обновление является незначительным, так как Apple не указала никаких номеров Common Vulnerabilities and Exposures, которые используются для объявления недостатков в примечании к релизу. Однако выпуск обновления всего через восемь дней после выхода iOS 17.2 означает, что есть некоторые опасения. Рекомендуется поддерживать устройство в актуальном состоянии.
Обновление весит всего 240,5 МБ и содержит небольшие улучшения в работе камеры, сообщений, журнала, AirDrop, Siri, клавиатуры и некоторые другие исправления.
Apple еще не выпустила патчи безопасности для iPadOS 17.2 и WatchOS 10.2, и ожидается, что они появятся в следующем году. Также ожидается, что в ближайшие несколько недель технологический гигант представит iOS 17.3, которая также может принести несколько новых функций, включая защиту от кражи устройства и некоторые обновления для Apple Music.