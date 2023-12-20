После выхода iOS 17.2 компания Apple выпустила обновление iOS 17.2.1 для соответствующих моделей iPhone, которое содержит исправления ошибок.

blogto.com

После выхода iOS 17.2 компания Apple выпустила обновление iOS 17.2.1 для соответствующих моделей iPhone, которое содержит исправления ошибок. Это может быть связано с тем, что в iOS 17.2 появилось несколько новых функций, включая приложение "Журнал", функцию перевода для кнопки "Действие" и инструмент записи пространственного видео для Apple Vision Pro на iPhone 15 Pro, и теперь Apple хочет исправить некоторые недочеты. Однако, судя по сообщениям, эти ошибки не были выявлены компанией.

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Теперь пользователи могут установить новое обновление, зайдя в "Настройки" на iPhone, а затем в "Общие" и "Обновление ПО". Однако обновление недоступно для моделей, которые находятся ниже iPhone XS, а это значит, что пользователи iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5-го поколения, iPad Pro 9,7-дюймов и iPad Pro 12,9-дюймов не получат никакого обновления.

Обновление является незначительным, так как Apple не указала никаких номеров Common Vulnerabilities and Exposures, которые используются для объявления недостатков в примечании к релизу. Однако выпуск обновления всего через восемь дней после выхода iOS 17.2 означает, что есть некоторые опасения. Рекомендуется поддерживать устройство в актуальном состоянии.

Обновление весит всего 240,5 МБ и содержит небольшие улучшения в работе камеры, сообщений, журнала, AirDrop, Siri, клавиатуры и некоторые другие исправления.

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Apple еще не выпустила патчи безопасности для iPadOS 17.2 и WatchOS 10.2, и ожидается, что они появятся в следующем году. Также ожидается, что в ближайшие несколько недель технологический гигант представит iOS 17.3, которая также может принести несколько новых функций, включая защиту от кражи устройства и некоторые обновления для Apple Music.