Новая функция, появившаяся в Play Store, позволит удаленно удалять приложения с любого устройства на вашей учетной записи

kcrw.com

Дистанционная установка приложений существует уже давно, а теперь вы можете пойти другим путем.

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Одна из самых удобных функций Play Store - удаленная установка приложений. Если у вас есть несколько устройств, подписанных на один аккаунт Google, кнопка "Установить" в Play Store позволит вам выбрать любое из них в качестве объекта установки. Если вы нашли приложение, которое вам нравится, вы можете установить его на телефон, часы, телевизор, планшет, ноутбук и автомобиль с одного устройства. Логично, что в таком случае вам захочется иметь возможность удалять приложения со всех устройств.

Новая функция, появившаяся в Play Store, позволит вам сделать именно это: удаленно удалять приложения с любого устройства на вашей учетной записи. Первый признак появления этой функции содержится в последних примечаниях к патчу для Android, где говорится о "новой функции, которая поможет вам удалять приложения на подключенных устройствах". Похоже, что она еще не активирована, но на новостном сайте TheSpAndroid появились фотографии функции, на которых видно, чего можно ожидать. При открытии Play Store и удалении приложения появится список устройств, как и при установке.

TheSpAndroid

Может показаться, что это не так, но под "капотом" все установки из Play Store происходят через систему push-уведомлений Android. По умолчанию при нажатии кнопки установки Play Store Google отправляет push-уведомление на текущее устройство, но при этом нет необходимости, чтобы целевое устройство, на которое устанавливается удаленное приложение, было включено и разблокировано. Как и в случае с любым другим push-уведомлением, когда устройство подключится к Интернету и увидит push, оно проснется и займется своими делами - обычно это "показ сообщения и звуковой сигнал", но в данном случае это "установка приложения".

Компания Google постепенно открывала миру функцию удаленной установки приложений, сначала в 2011 году на сайте Android Market (теперь Play Store). Потребовалось 11 лет, чтобы аналогичная функция появилась в телефонном приложении Play Store. Удаление также может осуществляться через систему push-уведомлений.

Сегодняшняя новость означает, что эта функция уже стала доступна некоторым пользователям. Кроме того, Google может запустить функцию дистанционного удаления без согласия пользователя и иногда использует ее для массового удаления вредоносных программ со всех устройств Play Store.

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Наконец-то у пользователей появилась кнопка, позволяющая сделать это самостоятельно.