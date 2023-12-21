topwar.ru



Признак передовых технологий или фантазия? Такова дилемма вокруг российского истребителя Миг-41, который заявлен как гиперзвуковой истребитель, способный запускать противоспутниковые ракеты близко к границе земной атмосферы и достигать скорости 5 Махов. Американские эксперты, однако, утверждают, что этот проект скорее фантазия, чем реальность.

реклама





Россия объявила, что Миг-41, также известный как ПАК ДП, выйдет на стадию экспериментальных полетов в 2024-25 годах и поступит на вооружение в 2028 году. Однако эксперты считают, что трудно представить себе сценарий, при котором самолет выйдет из пропаганды и гипотез в течение короткого периода времени. России уже трудно поддерживать темпы производства истребителя Су-57 в больших количествах.

"ПАК ДА - это ложная попытка России одурачить мир, заставив его думать, что она может создать NGAD, как США или, возможно, Китай. Скорее всего, это не так", — пишет военный эксперт Питер Сучиу в National Interest.

Проект Миг-41 был раскрыт в 2018 году, но Россия объявила, что собирается заменить истребители МиГ-31, пережитки холодной войны, дальним перехватчиком. Согласно сообщению ТАСС, опубликованному в прошлом году, Министерство обороны хотело разработать "дальний истребитель-перехватчик".

реклама





ПАК ДП - это российская фантазия", — пишет в National Interest доктор Брент М. Иствуд, автор книги "Люди, машины и данные: будущие тенденции в ведении войны" и бывший офицер пехоты армии США. "Российская авиационная промышленность просто слишком утоплена, чтобы уделять ПАК ДП приоритетное внимание, необходимое для перехода от концепции к прототипу и серийному производству".

В статье говорится, что гиперзвуковая скорость Миг-41 будет составлять от 4 до 4,5 Маха и что самолет сможет выводить малые спутники на низкие околоземные орбиты и вооружать их противоспутниковыми ракетами. Миг-41 должен совершить скачок в развитии целого поколения самолетов. В связи с тем, что человек не способен выдержать перегрузки до 9g, планируется проводить операции без оружия.

В "Известиях" также говорится, что Миг-41 может перехватывать гиперзвуковые ракеты с помощью многофункциональной системы перехвата ракет большой дальности, которая будет выбрасывать несколько субракет для увеличения вероятности перехвата гиперзвуковых снарядов. "После обнаружения гиперзвукового снаряда наземными радарами или системой раннего предупреждения Миг-41 запускает систему перехвата ракет большой дальности. Она разделится на субракеты, которые атакуют снаряд "в лоб"", - поясняется в статье.

Миг-41: фантасмагорический летающий слон?

3D модель Миг-41 / renderhub.com

реклама





Фанатики авиации с нетерпением ждут, как самолет решит проблему быстрого разрушения обычной стали на гиперзвуковых скоростях, что сделает ее заметной на радаре. Согласно документам, обычное покрытие радаров быстро разрушается на гиперзвуковых скоростях, что требует дорогостоящего ремонта. Кроме того, необходимо разработать специальные конструкции и кабины, чтобы они могли выдерживать высокие скорости. "Если бы он обладал характеристиками SR-71 Blackbird, ему потребовались бы наручники, чтобы удержаться в воздухе", - считают аналитики.

Для достижения очень высоких скоростей в 4 и 5 Махов потребуются специализированные ракеты класса "воздух-воздух", которые можно запускать с борта Миг-41. Возможности вооружения самолета пока точно не определены. "Более того, большая часть оружия будет бесполезна - уже есть сообщения о том, что самолеты летали с такой скоростью, что врезались в оружие, которым пытались стрелять", — резко пишет Сучиу. "Простите нас, если мы отнесемся к этому утверждению весьма скептически; оно кажется скорее мягко сомнительным, практически не имеющим под собой оснований".

Для поддержания сверхзвуковой скорости требуется много топлива, а тонны топлива увеличивают вес самолета. Кроме того, при полете со скоростью 4 Маха выделяется пугающее количество тепла, вызванного трением воздуха, а экстремальные температуры, вызванные трением воздуха, требуют специальных материалов, которые отталкивают тепло, сохраняя при этом любое обычное антирадиационное покрытие.

Кроме того, существует компромисс между высокой скоростью и маневренностью, которые, по мнению экспертов, являются "взаимоисключающими". Самолет может летать быстро, но при маневрировании расходует топливо непомерно высокими темпами. "Миг-41 должен будет нести большое количество топлива на таких высоких скоростях. Это потребует дозаправки в полете и ограничит дальность полета самолета", — говорит доктор Иствуд. Выхлоп также может увеличить его радиолокационную заметность, что сделает его менее скрытным, как утверждает Россия".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сомнительно, что Россия сможет финансировать серийное производство истребителя, даже если ей удастся создать прототип, поскольку ее ресурсы уже направлены на СВО на Украине". Невозможно предсказать, будет ли Россия тратить рубли на "чрезмерно раздутый" проект", — заключают аналитики.