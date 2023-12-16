Судя по всему, компания планирует внедрить OLED-дисплеи в свои iPad уже в следующем году, а выпуск OLED-модели MacBook ожидается во второй половине 2025 года.

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Компания Apple очень избирательно подходила к внедрению OLED-дисплеев. Однако, согласно недавнему отчету, технологический гигант из Купертино собирается полностью перейти на OLED-дисплеи и начать использовать их в большем количестве iPad и MacBook. Они также сделают складной iPad

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Согласно докладу издания Nikkei, Apple расширяет использование передовых OLED-экранов в своих линейках iPad и MacBook, что станет революционным шагом, способным изменить индустрию дисплеев стоимостью 150 миллиардов долларов.

Судя по всему, компания планирует внедрить OLED-дисплеи в свои iPad уже в следующем году, а выпуск OLED-модели MacBook ожидается во второй половине 2025 года.

Стратегический переход на OLED-дисплеи, которые уже используются в смартфонах премиум-класса, таких как iPhone, и многих смартфонах на базе Android, означает значительную победу для крупных игроков на рынке дисплеев, таких как Samsung Display, LG Display и китайская компания BOE Technology Holding.

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И наоборот, это создает потенциальную проблему для других производителей дисплеев, включая JDI и Sharp в Японии, а также AUO и Innolux на Тайване, которые не имеют существенного присутствия в сегменте OLED.

Как сообщается, помимо внедрения технологии OLED, Apple также рассматривает возможность выпуска сначала складных iPad, а затем складных смартфонов, что станет еще одним шагом в сторону инновационных дисплеев. Хотя конкретные сроки этого развития еще не определены, отраслевые источники сообщили, что Apple активно изучает возможности. Однако даже в этом случае складным планшетам придется подождать, поскольку Apple выпустит iPad и MacBook с OLED-дисплеями раньше, чем любое складное устройство.

Этот шаг последовал за судьбоносным решением Apple в 2020 году перевести свои премиальные iPhone на OLED-дисплеи, что вызвало взрывной эффект в мировой индустрии дисплеев.

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Переход компании на OLED-дисплеи для iPad может привести к дальнейшему разрушению рынка планшетов. Являясь крупнейшим в мире производителем планшетов, Apple в прошлом году поставила 60,4 миллиона iPad, заняв внушительную долю мирового рынка в 37,4%.

Huawei и Samsung стали первопроходцами в использовании OLED-дисплеев для планшетов, способствуя укреплению китайской цепочки поставок дисплеев. Samsung, в частности, активно заменяет традиционные ЖК-экраны на OLED в своих продуктах.

Учитывая, что продажи OLED-смартфонов уже занимают почти половину мирового рынка, прогноз для планшетов столь же оптимистичен.

По прогнозам Counterpoint Research, ко второму кварталу 2024 года 15 % планшетов будут оснащены OLED-экранами, по сравнению с нынешними 8 %. Ожидается, что одобрение OLED лидерами отрасли, такими как Apple, побудит другие бренды последовать их примеру, стимулируя тем самым рост инвестиций в цепочки поставок этой передовой технологии.

В частности, компания BOE, основной поставщик OLED-дисплеев для iPhone, недавно объявила о планах инвестировать 8,65 миллиарда долларов в строительство завода по производству OLED-дисплеев 8,6 поколения. Этот шаг перекликается с уже существующим передовым заводом Samsung Display, который должен начать производство в конце 2025 года, укрепляя приверженность отрасли к технологии OLED.

В свете растущей распространенности OLED в смартфонах, планшетах и персональных компьютерах эксперты отрасли ожидают усиления давления на поставщиков традиционных ЖК-дисплеев.

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В отчете Nikkei приводятся слова аналитика по дисплеям Бойса Фана из TrendForce, который утверждает, что переход на OLED неизбежен, и производители ЖК-дисплеев будут сокращать свои мощности, поскольку спрос на OLED продолжает расти. Этот сдвиг также предполагает более конкурентный и менее прибыльный ландшафт для автомобильного рынка, поскольку производители дисплеев меняют свое внимание в ответ на меняющиеся тенденции рынка.