Соединенные Штаты подтвердили, что израильские истребители F-35I Adir, оснащенные современными датчиками и системами вооружения, продемонстрировали исключительную эффективность в продолжающемся конфликте с ХАМАС.

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Соединенные Штаты подтвердили, что израильские истребители F-35I Adir, оснащенные современными датчиками и системами вооружения, продемонстрировали исключительную эффективность в продолжающемся конфликте с ХАМАС.

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В заявлении, опубликованном Министерством обороны США, руководитель программы F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт похвалил израильский флот F-35 за выдающиеся боевые качества, заявив, что "израильские F-35 действовали в условиях противостояния и продемонстрировали свои боевые возможности против современных угроз". Далее он сообщил, что 35 из 39 самолетов F-35A ВВС Израиля превзошли ожидания в бою, что подчеркивает исключительные возможности этих передовых самолетов.

Шмидт также сообщил, что США предоставляют Израилю "файлы данных миссий" для расширения возможностей самолетов, что свидетельствует о постоянных усилиях по оптимизации боеготовности флота. Это событие усложняет китайскую стратегию противодействия/отрицания, поскольку успех Израиля в перехвате крылатых ракет с помощью своих "Адиров" оставил китайских военных аналитиков и планировщиков в недоумении. Оперативное предоставление США файлов с данными полета подчеркивает исключительную эффективность этих передовых самолетов в бою.

Оперативное предоставление США Израилю файлов с данными о миссиях в удивительно короткий срок подчеркивает исключительную эффективность этих передовых самолетов в бою. Шмидт также сообщил, что текущие усилия направлены на оптимизацию боеготовности флота путем значительного увеличения количества операций по поддержанию, направленных на улучшение характеристик самолетов и снижение требований к техническому обслуживанию.

Руководитель программы F-35 также отметил, что "программа F-35 продолжает развиваться и адаптироваться, чтобы соответствовать меняющимся потребностям наших международных партнеров".

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В заключение следует отметить, что подтверждение США исключительных характеристик израильских стелс-истребителей F-35I Adir в боях с ХАМАС подчеркивает передовые возможности этих самолетов. Оперативное предоставление США файлов с данными о миссиях свидетельствует о продолжающихся усилиях по оптимизации боеготовности авиапарка путем заметного увеличения количества операций по поддержанию, направленных на улучшение характеристик самолетов и снижение требований к техническому обслуживанию. Это событие усложняет стратегию других стран, поскольку успех Израиля в перехвате крылатых ракет с помощью своих "Адиров" оставил мировых военных аналитиков и специалистов в недоумении.