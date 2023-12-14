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О воздушных боях в небе Украины - ожидание F16 против применения Су-35 с ракетами дальнего действия

Вспоминается советский анекдот: Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою
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russiapost.su

В свете превосходящих возможностей российских истребителей украинские летчики ведут себя осторожно, активно стремясь избежать столкновений с российскими самолетами, сообщается в докладе. 

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Командир авиационной эскадрильи Иван заявил, что украинские летчики, столкнувшись с российскими истребителями в небе, предпочитают не выполнять поставленные перед ними задачи. Вместо этого они пытаются отступить и уйти от столкновения.

В видеоролике, опубликованном Министерством обороны, Иван рассказал, что были случаи, когда воздушный противник быстро обнаруживался. Однако благодаря успешным тактическим маневрам российских истребителей противник принимал решение не преследовать свои боевые цели, а отходить и возвращаться на свою базу. 

Он подчеркнул, что украинские летчики активно стремятся уходить от подобных столкновений. Кроме того, на кадрах, представленных Министерством обороны РФ, были показаны боевые действия с участием истребителей Су-35С, в том числе одного из них, пилотируемого Иваном. 

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Ведя наблюдение за воздушным пространством в пределах выделенной зоны спецоперации на Купянском направлении, Иван обнаружил излучения вражеской радиолокационной станции. 

ves-rf.ru

Действуя оперативно, он передал эту информацию на командный пункт, в результате чего командир экипажа получил разрешение на пуск ракеты класса "воздух-поверхность".

"В результате пуска управляемой ракеты воздушного базирования радиолокационное излучение цели исчезло. По результатам наблюдения получено подтверждение об уничтожении цели", - добавили в Минобороны.

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Между тем, командир летного отряда по-прежнему уверен, что американские истребители F-16, на которые претендует Украина, не испугают российских летчиков.  

Российские эксперты и военные считают, что имеющийся в стране парк истребителей может эффективно противостоять американским самолетам F-16 по скорости и вооружению.

Ранее в этом месяце российский военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что, несмотря на оговорки, Су-57, истребитель пятого поколения, уверенно противостоит не только F-16, но и F-22 и F-35. 

Матвийчук подчеркнул, что этот перспективный истребитель по различным параметрам соответствует американским аналогам и превосходит их.

Чем вызвано беспокойство Украины по поводу российского истребителя Су-35?

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tehnowar.ru

Су-35, универсальный и сверхманевренный одноместный истребитель, предназначен для борьбы с воздушными, наземными и морскими надводными силами противника.

Кроме того, он оснащен оборудованием для ведения воздушного наблюдения. Он способен уничтожать объекты наземной инфраструктуры, расположенные на значительном удалении от аэродрома базирования самолета, даже в условиях наличия систем ПВО.

На протяжении всего конфликта ВВС Украины постоянно называли российские Су-35 своей самой серьезной проблемой. Широкое развертывание Су-35 ВКС на фронтах также вселило страх в украинских операторов ПВО.

Даже операторы, обученные работе с противоракетными системами PAC-3 Patriot, считают Су-35 главной целью, признавая, что эти российские истребители представляют собой серьезную угрозу.  

Российские Су-35, действующие на расстоянии, превышающем радиус действия ПВО Украины, представляют собой серьезную проблему, которую Украине трудно решить или преодолеть. 

Поэтому украинские истребители часто маневрируют на очень низких высотах, чтобы уклониться от ракет "воздух-воздух", выпущенных российскими истребителями Су-35. В случае попадания в цель пилоты должны немедленно прервать полет и поставить на первое место задачу выживания.

Украина обычно задействует два истребителя для выполнения атакующих задач: один поражает наземные объекты, а другой прикрывает их от ракет класса "воздух-воздух". Однако постоянное присутствие Су-35 в составе воздушных патрулей усложняет выполнение штурмовых задач для украинских летчиков. 

Российские воздушные патрули могут обнаруживать взлеты самолетов в глубине украинской территории. Ракеты Р-37М имеют дальность 150-200 километров (93-124 мили), превосходя украинские ракеты, ограниченные 50 километрами (31 милей) по воздушным целям. Этот потенциал позволяет российским самолетам перехватывать украинские истребители до того, как они станут представлять угрозу.

В отчете британского Королевского института объединенных служб (RUSI) за ноябрь 2022 года отмечается эффективность Су-35С, особенно с ракетой дальнего действия Р-77-1.

Кроме того, по последним данным, переход России с более старых истребителей на более современные Су-35 направлен на установление локального превосходства в воздухе вдоль линии фронта. Помимо борьбы с украинскими истребителями, Су-35 участвовали в рискованных перехватах военных самолетов НАТО.

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Тем не менее, несмотря на трудности в достижении полного превосходства в воздухе над Украиной, российские истребители продолжают вести непрерывное наблюдение. Они бдительно патрулируют воздушное пространство, сохраняя готовность перехватить и нейтрализовать любой вражеский самолет в пределах своей ограниченной оперативной сферы.

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