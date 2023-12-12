В связи с продолжающимся миграционным кризисом Финляндия объявила о своем решении вновь открыть два пограничных перехода с Россией 14 декабря.

Фото: Пименов Роман/PhotoXPress.ru

В связи с продолжающимся миграционным кризисом Финляндия объявила о своем решении вновь открыть два пограничных перехода с Россией 14 декабря. КПП Ваалимаа и Ниирала будут открыты до 14 января, после того как они были закрыты на три месяца в связи с предполагаемой массовой миграцией, организованной Россией.

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Однако некоторые ограничения останутся в силе, и правительство может быстро закрыть границу снова, если миграция продолжится. Прошения о предоставлении убежища могут быть поданы только на этих двух открытых пунктах пересечения границы.

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна готова постепенно открыть границу с Россией, если ситуация нормализуется. Этот шаг был предпринят на фоне резкого увеличения числа просителей убежища, многие из которых попадают в страну через восточную границу с Россией.