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Попытка угона вертолета CH-47 Chinook в Китай за вознаграждение в $15 млн предотвращена на Тайване

Недавно Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что Китай пытался украсть вертолет CH-47 Chinook
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Вертолет CH-47 Chinook / aviator.nl

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Недавно Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что Китай пытался украсть вертолет CH-47 Chinook, предложив подполковнику армии перегнать вертолет на китайский авианосец в Тайваньском проливе. Этот инцидент является частью более широкой тенденции китайского шпионажа на Тайване, в рамках которой с 2013 года по меньшей мере 21 действующий или отставной тайваньский офицер был осужден за участие в шпионской деятельности в интересах Китая.

По данным газеты Taipei Times, к подполковнику, служившему в армейском командовании авиации и сил специального назначения, обратились китайские офицеры, которые предложили эвакуировать его семью в Таиланд в случае возникновения конфликта. Взамен они предложили оплатить половину стоимости вертолета, которая составляет 15 миллионов долларов, и попросили его пилотировать вертолет CH-47 Chinook на китайский авианосец в Тайваньском проливе. Первоначально отказавшись от предложения, подполковник в конце концов согласился. Шпионская группа была раскрыта в апреле, что привело к аресту подполковника и других причастных к ней лиц.

Этот инцидент подчеркивает настойчивые усилия Китая по подрыву обороноспособности Тайваня и вызывает опасения по поводу его растущих военных амбиций в регионе. CH-47 Chinook - это тяжелый транспортный вертолет, используемый несколькими вооруженными силами по всему миру, включая США и Тайвань. Его приобретение значительно укрепит военный потенциал Китая и позволит ему проецировать силу дальше в Тихоокеанский регион.

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Недавние эпизоды шпионажа подчеркивают сложность проблем безопасности, с которыми сталкивается Тайвань в условиях геополитической напряженности в отношениях с Китаем. Значительное большинство задержанных подозреваемых в шпионаже либо связаны с военными, либо обвиняются в попытках вовлечь солдат в шпионскую деятельность. Это говорит о том, что Пекин направляет свои усилия по шпионажу на военную сферу Тайваня, что вполне объяснимо, учитывая близость и общий язык с Тайванем.

bm.ru

Однако эта тенденция также вызывает опасения относительно более широкой стратегии Китая в отношении Тайваня. Поскольку Тайвань готовится к президентским выборам в январе, многие наблюдатели ожидают усиления вмешательства со стороны Китая. Генеральный директор Тайваньского бюро национальной безопасности Цай Минг-Йен предупредил, что Пекин ведет против Тайваня "войну без стрельбы", которая включает в себя такие действия, как кибератаки и запрет на импорт. Эти действия свидетельствуют о том, что Пекин использует различные средства для оказания давления на Тайвань и влияния на его внутреннюю политику.

В ответ на эти вызовы тайваньские военные усилили меры противодействия различным методам шпионажа, применяемым Китаем. О последних случаях в основном сообщали сами офицеры, что позволило провести оперативное и тщательное расследование. Министерство национальной обороны и органы национальной безопасности провели внутреннее расследование и предоставили соответствующую информацию судебным органам. Однако некоторые эксперты утверждают, что меры по борьбе со шпионажем на Тайване сравнительно слабые, что делает его уязвимым объектом для проникновения.

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Таким образом, незаметная попытка Китая украсть вертолет CH-47 Chinook - это тревожная тенденция в китайской шпионской деятельности, которая подчеркивает настойчивые усилия Пекина по подрыву обороноспособности Тайваня. Поскольку напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем продолжает нарастать, обеим сторонам необходимо вести диалог и находить мирные решения своих разногласий. Однако, учитывая растущие военные амбиции Китая в регионе, для таких стран, как Тайвань, не менее важно сохранять бдительность и принимать упреждающие меры по противодействию шпионской деятельности Пекина.

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