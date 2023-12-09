Эти положения отражают постоянные усилия ВВС США по модернизации своего флота и противодействию возникающим угрозам

F-22 Raptor / youtube.com

Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2024 финансовый год, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Байденом, включает в себя несколько положений, касающихся парка самолетов ВВС США (USAF). Вот некоторые ключевые моменты:

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1. Снятие с вооружения самолетов A-10 Thunderbolt II и F-15C Eagle: NDAA разрешает ВВС США списать 42 самолета A-10 Thunderbolt II и до 32 самолетов F-15C Eagle. Решение о списании этих самолетов является частью продолжающихся усилий ВВС США по модернизации своего парка и сокращению расходов.

2. Снятие с вооружения беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk: Как упоминалось ранее, NDAA запрещает списание беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk до конца 2028 года. Это решение было принято из-за опасений по поводу готовности и доступности парка Global Hawk.

3. Закупка самолетов F-35 Lightning II и KC-46 Pegasus: NDAA разрешает закупку 79 самолетов F-35 Lightning II, включая 61 вариант F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) и 18 вариантов F-35B с коротким взлетом/вертикальной посадкой (STOVL). NDAA также санкционирует закупку 15 транспортных самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, которые заменят устаревший парк самолетов KC-135 Stratotanker.

4. Модернизация бомбардировщиков B-52 Stratofortress: NDAA санкционирует финансирование модернизации бомбардировщиков B-52 Stratofortress, включая установку новых двигателей и систем авионики. Эта модернизация поможет продлить срок службы этих самолетов и обеспечить их дальнейшую работоспособность.

5. Разработка истребителей следующего поколения Air Dominance (NGAD): NDAA санкционирует финансирование разработки NGAD, истребителя следующего поколения, который заменит устаревающий парк F-15C Eagle. Эти средства пойдут на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также раннего производства.

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Эти положения отражают постоянные усилия ВВС США по модернизации своего флота и противодействию возникающим угрозам, а также по управлению расходами и поддержанию боеготовности.