Этот шаг свидетельствует о стремлении Apple идти в ногу с технологическим прогрессом в постоянно меняющемся ландшафте средств связи.

hebrewnews.com

Технологический гигант Apple, известный своими инновационными продуктами, активизирует усилия по разработке собственных 6G-модемов и интеграции 6G-связи в свои грядущие устройства. Согласно недавнему отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple столкнулась с трудностями при создании собственных модемов 5G, но теперь она сосредоточилась на развитии технологии 6G, чтобы уменьшить свою зависимость от внешних производителей чипов, таких как Qualcomm.

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Для достижения этой амбициозной цели Apple нанимает инженеров с опытом работы в электротехнике не менее 10 лет и степенью магистра или кандидата наук, которые возглавят координацию разработки эталонной архитектуры 6G и внедрения прототипов. Команда Wireless Technologies and Ecosystems (WTE) компании будет отвечать за оценку внедрения технологии 6G в грядущие устройства Apple.

Этот шаг свидетельствует о стремлении Apple идти в ногу с технологическим прогрессом в постоянно меняющемся ландшафте средств связи. Поскольку спрос на более быструю и надежную связь продолжает расти, технология 6G обещает обеспечить скорость в 100 раз выше, чем нынешние сети 5G. Учитывая, что Apple сосредоточилась на разработке собственных 6G-модемов и интеграции 6G-соединений в свои устройства, становится ясно, что компания стремится оставаться на переднем крае технологических инноваций.

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В заключение следует отметить, что усилия Apple по разработке собственных 6G-модемов и интеграции 6G-соединений в свои устройства демонстрируют стремление компании опережать конкурентов в постоянно развивающемся ландшафте коммуникаций. По мере того как мы движемся к будущему, в котором более быстрая и надежная связь станет неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, интересно наблюдать, как такие компании, как Apple, расширяют границы возможного.