Китайские военные ученые и промышленные инженеры представили новаторскую разработку - самое мощное в мире микроволновое оружие

Беспилотник США / news-sp.ru

Китайские военные ученые и промышленные инженеры представили новаторскую разработку - самое мощное в мире микроволновое оружие, которое может быть установлено на беспилотники. Во главе с профессором Ли Цзяньбином и его командой из Университета информационной инженерии Сил стратегической поддержки НОАК исследователи подробно описали свой прорыв в рецензируемой статье, опубликованной в журнале High Power Laser and Particle Beams.

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Компактное микроволновое оружие, предназначенное для установки на различные модели беспилотников, обладает возможностью "подключи и работай", что делает его универсальным и настраиваемым. В отличие от обычных небольших микроволновых источников, которые часто имеют ограниченную мощность и полосу пропускания, новая технология может работать в сверхшироком диапазоне частот и конкурировать с более крупным оружием, таким как профессиональные самолеты радиоэлектронной борьбы.

Установленный на дроне источник микроволн может выполнять множество функций, включая работу радара, наблюдение за целями на суше, воде или в небе, а также электронное глушение. Исследователи утверждают, что новая технология является переломным моментом, превосходящим все существующие в мире, и способна навсегда изменить баланс военных сил.

Прорыв произошел всего через несколько дней после того, как США продемонстрировали одно из своих самых мощных микроволновых орудий, способных глушить сигналы на огромной территории. Китайская разработка может изменить баланс военных сил в пользу Пекина, поскольку она предлагает компактную и универсальную альтернативу более крупному оружию, используемому для ведения радиоэлектронной борьбы. Исследователи предполагают, что микроволновый источник может также использоваться в качестве радара, глушащего вражеские радары и системы связи.

В последние годы китайские военные вкладывают значительные средства в разработку передовых технологий для своих вооруженных сил. В 2020 году Китай представил свой первый авианосец отечественной постройки, что свидетельствует о росте его военно-морского потенциала. Страна также расширяет свой ракетный арсенал и разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое потенциально может опередить американскую оборону.

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Поскольку напряженность между Китаем и США в Тихоокеанском регионе продолжает нарастать, подобные технологические достижения могут еще больше подогреть геополитическую напряженность между двумя сверхдержавами.