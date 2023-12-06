Это объявление было сделано в рамках презентации новой трехлетней стратегии Сбербанка

© РИА Новости / Евгений Биятов

В ходе Дня инвестора Сбербанк, крупнейший российский банк, объявил о своем намерении продолжать выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли в течение следующих трех лет. Это обязательство зависит от того, что коэффициент достаточности капитала банка в соответствии с нормативом H20.0 превысит 13,3%.

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В настоящее время дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, если коэффициент достаточности капитала составляет не менее 12,5%. По итогам десяти месяцев 2023 года банк получил чистую прибыль в размере 1,262 трлн рублей ($16,9 млрд), что соответствует потенциальным дивидендам в размере 27,9 рублей на акцию за этот период.

Решение Сбербанка сохранить дивидендные выплаты на таком высоком уровне является значительным вотумом доверия к финансовой устойчивости и стабильности банка. Этот шаг, вероятно, будет положительно воспринят акционерами, которые в последние годы получают значительные доходы. В 2022 году Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 565 млрд рублей ($7,9 млрд), что соответствует коэффициенту выплат 50%.

Это объявление было сделано в рамках презентации новой трехлетней стратегии Сбербанка, которая включает в себя амбициозные планы по развитию цифровых возможностей и предложений в области искусственного интеллекта. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, основное внимание банка будет сосредоточено на создании персонального помощника, использующего передовые технологии искусственного интеллекта.

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Акции Сбербанка сначала упали в ответ на объявление во время Дня инвестора, но аналитики предполагают, что это может быть связано скорее с фиксацией прибыли, чем с негативными настроениями по поводу решения банка сохранить дивидендные выплаты на таком высоком уровне. Благодаря высоким финансовым показателям и приверженности выплате дивидендов Сбербанк остается крупным игроком в российском банковском секторе и привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет возможность вложить средства в экономику страны.