Новые истребители Су-30SM2 являются усовершенственной версией Су-30SM, оснащённой улучшенной радиоэлектронной аппаратурой и более мощным двигателем

Як -130 / ru.pinterest.com

Российский военно-воздушный флот получает новые самолёты Су-30SM2 и Як-130, сообщает пресс-служба Оборонной промышленности (ОП). Новые истребители Су-30SM2 являются усовершенствованной версией Су-30SM, оснащённой улучшенной радиоэлектронной аппаратурой и более мощным двигателем. Як-130 — это учебно-боевой самолёт, предназначенный для подготовки пилотов на четвёртые и пятые поколения истребителей. Поставки этих самолётов должны укрепить боеспособность ВВС России. Это сообщалось в ноябре этого года.

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Пресс-служба ОП также сообщила, что последняя партия Як-130 была доставлена в Россию в 2023 году, в соответствии с программой госордена поставки за данный год. При этом производство новой партии самолётов для следующего года уже началось.

Як-130 является многоцелевым учебно-боевым самолётом, который может использоваться для подготовки пилотов на все виды боевых задач, включая воздушные бои в благоприятных и неблагоприятных погодных условиях. Он имеет высокую мобильность и высокий коэффициент силы к массе, высокую степень безопасности полёта и способность действовать независимо от асфальтированных и неасфальтированных ВПП.

Самолёт может нести различное вооружение, включая бомбы массой 250 кг и 500 кг, ракеты калибра 80 мм, 122 мм и 330 мм, крылатые ракеты Х-29 и два ракетных комплекса воздушного боя Р-73. Также он может нести два контейнера электронной борьбы на концах крыльев и дополнительные баки топлива для увеличения дальности полёта.

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Ранее Як-130 был доставлен Иранскому воздушному корпусу (ИРАФ) в рамках большой сделки по поставке оружия между Россией и Ираном. Сообщение об этом было опубликовано агентством Tasnim Иранских ВВС в сентябре этого года.