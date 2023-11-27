В последнее время еще двенадцать человек обратились с заявлениями против популярного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

Скриншот / НТВ

В последнее время еще двенадцать человек обратились с заявлениями против популярного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Таким образом, общее число заявителей превысило 500 человек, и, судя по сообщениям, еще больше людей планируют обратиться в милицию с заявлением на Шабутдинова.

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Шабутдинов, собравший значительную аудиторию в социальных сетях, обвиняется своими жертвами в том, что он давал ложные обещания о пользе своих курсов и не выполнял их. Некоторые также утверждают, что он использовал тактику продаж под высоким давлением и манипулировал ими, заставляя приобретать дополнительные услуги.

Дело против Шабутдинова подчеркнуло растущую проблему мошенничества в сфере образования, а также необходимость усиления защиты потребителей в этой области. Многие из жертв Шабутдинова заявили о значительных финансовых потерях, а некоторые лишились своих сбережений.

Это дело также вызвало вопросы о роли влиятельных лиц в социальных сетях в продвижении сомнительных товаров и услуг. Шабутдинов, имеющий более 1 млн. подписчиков в Instagram*, смог использовать свое присутствие в социальных сетях для привлечения большого количества клиентов. Однако его действия также вызвали обеспокоенность по поводу возможности мошенничества и обмана в онлайновом мире.

Пока дело Шабутдинова продолжает развиваться, неясно, будет ли он признан виновным и понесет ли ответственность за свои предполагаемые преступления. Однако данное дело служит предупреждением другим компаниям, работающим в сфере образования, а также влиятельным лицам в социальных сетях о том, что они будут нести ответственность за свои действия и что защита прав потребителей будет оставаться приоритетом для правоохранительных органов.

В заключение следует отметить, что данное дело подчеркивает необходимость усиления защиты прав потребителей в образовательной отрасли, а также важность привлечения к ответственности лиц, оказывающих влияние в социальных сетях, за их действия. По мере того как все больше людей обращаются с жалобами на Шабутдинова, становится ясно, что эта проблема в ближайшее время не исчезнет. Компании, работающие в этой сфере, и сами влиятельные лица должны убедиться в том, что они действуют в рамках закона и предоставляют реальную ценность для своих клиентов. В противном случае это может привести к серьезным последствиям как для их собственной репутации, так и для всей отрасли в целом.

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(* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)