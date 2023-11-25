Компания Ubisoft возложила ответственность за всплывающую рекламу в игре Assassin's Creed Odyssey на этой неделе на "техническую ошибку"

Коллаж

Компания Ubisoft возложила ответственность за всплывающую рекламу в игре Assassin's Creed Odyssey на этой неделе на "техническую ошибку". Пользователи Xbox и PlayStation сообщили, что увидели всплывающее окно при переходе на карту. "Это отвратительно - испытывать такое во время игры", — сказал один из пользователей Reddit, подытожив общее мнение о подобных всплывающих окнах в середине игры.

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"Мы узнали, что некоторые игроки столкнулись со всплывающей рекламой во время игры в некоторые игры серии Assassin's Creed вчера", — сообщил The Verge представитель Ubisoft Фабьен Дарригес. "Это произошло в результате технической ошибки, которую мы исправили сразу же, как только узнали о случившемся".

Изначально было непонятно, почему игра вдруг начала показывать рекламу "Черной пятницы", рекламирующую последние версии Assassin's Creed от Ubisoft, но позже издатель объяснил произошедшее в сообщении на сайте X* (запрещен в России). Ubisoft объяснила, что пыталась разместить рекламу Assassin's Creed Mirage в главном меню других игр серии Assassin's Creed. Однако из-за "технической ошибки" реклама появилась в меню игр, а не в главном меню. Ubisoft заявила, что проблема была устранена.

Недавно мы видели, как компания Microsoft использовала полноэкранные всплывающие окна для рекламы своих игр, и это раздражало владельцев Xbox. Реклама Microsoft появляется только при запуске Xbox, и она не так навязчива, как ошибки Ubisoft. Всплывающие окна Microsoft и Ubisoft все же сильно отличаются от рекламы, которую мы привыкли видеть на игровых приставках. Мы видели такие игры, как Saints Row 2 с рекламой на рекламных щитах, или множество рекламы, встроенной в игры EA Games в середине и конце 2000-х годов.

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Полноэкранные всплывающие окна в середине игры - большая редкость. Представьте себе мир, полный игр, за которые вы заплатили 70 долларов, и тут посреди игры выскакивает реклама. Я очень надеюсь, что "техническая ошибка" Ubisoft никогда не станет проблемой игровой индустрии.