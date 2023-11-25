реклама
Израиль и палестинская боевая группировка ХАМАС успешно выполнили первый этап соглашения об обмене пленными, заключенного при посредничестве Египта с целью прекращения недавнего всплеска насилия.
реклама
В рамках соглашения 13 израильских заключенных были освобождены из тюрем Газы, а 39 палестинских заключенных и 25 израильских пленников были обменены через автобусы, предоставленные Красным Крестом.
Обмен является частью более широкого соглашения, в соответствии с которым из израильских тюрем будут освобождены около 50 палестинцев в обмен на 150 израильтян, удерживаемых ХАМАС в Газе.
Сделка вступила в силу после прекращения огня между Израилем и ХАМАС, согласованного на прошлой неделе после 11 дней интенсивных боев.
Обмен заключенными стал значительным шагом на пути к ослаблению напряженности в отношениях между Израилем и ХАМАС, и есть надежда, что он откроет путь к дальнейшим мирным переговорам в будущем.