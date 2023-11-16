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Kefir32
Прототип миниатюрного электрического грузовика представила компания TELO
Компания TELO, специализирующаяся на производстве электрических грузовиков и базирующаяся в Кремниевой долине, представила прототип своего миниатюрного электрического грузовика, поставки которого ожидаются в конце 2025 года.

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 TELOКомпания TELO, специализирующаяся на производстве электрических грузовиков и базирующаяся в Кремниевой долине, представила прототип своего миниатюрного электрического грузовика, поставки которого ожидаются в конце 2025 года.

Соучредителями компании TELO являются Джейсон Маркс, возглавлявший программы тестирования ADAS/автономных систем в компании National Instruments, и Форрест Норт, инженер, участвовавший в первом приводе Tesla Roadster, соучредитель Mission Motors и бывший генеральный директор Recargo/Plugshare.

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Впервые о фургоне TELO мы узнали в июне, когда компания представила чертежи и прототип конструкции, а также его технические характеристики и планы на будущее. С тех пор Ив Бехар присоединился к компании в качестве главного креативного директора и официального совладельца наряду с Марксом и Нортом.

Вкратце, цель проекта TELO - вывести на американский рынок миниатюрный электрический грузовик длиной как у Mini, но с 60-дюймовой грузовой платформой, как у базовой модели Tacoma или гигантского "супергрузовика" Hummer EV.

TELO предложит батарею емкостью 106 кВт-ч, запас хода 350 миль, время зарядки 20-80% за 20 минут, мощность 500 л.с., время разгона 0-60 миль/ч около 4 секунд и места для пяти взрослых. И все это при длине всего 152 дюйма, что на 5 футов короче самого продаваемого в Америке компактного утилитарного грузовика Toyota Tacoma.

 TELO

Ожидается, что стоимость грузовика составит 50 тыс. долл. до начала стимулирования, а в будущем могут появиться и более дешевые варианты по предположительно более низкой цене. TELO хочет, чтобы он был доступен к концу 2025 года, а в серийное производство поступил к 2026 году.

На пути к этому компания принимает полностью возмещаемые заказы с предоплатой в 152 доллара, что соответствует длине автомобиля в дюймах. Компания утверждает, что на данном этапе уже забронировано более 2 000 мест.

На других этапах планируется создание опытных образцов. Когда мы разговаривали с компанией TELO в июне, она заявила, что хочет получить прототип к концу лета. Этот срок истек, и спустя полмесяца (эй, это меньшая задержка, чем у Tesla!) TELO прислала видеоролик, на котором запечатлен прототип, едущий по улице в разобранном виде.

На видео(в конце статьи) можно увидеть несколько интересных деталей. Во-первых, показано, как задние сиденья могут складываться для перевозки досок размером 4х8 футов, а также дополнительное пространство за вторым сиденьем, которое будет служить "грузовым туннелем" или, возможно, даже местом для третьего сиденья.

Затем показано, как пять взрослых человек сидят на сиденьях, а шасси едет по пригородной улице.

Конечно, это еще очень ранняя версия без кузова, поэтому никто не может утверждать, насколько комфортным будет грузовик, когда он будет построен в окончательном виде. Но в любом случае это говорит о том, что компания движется вперед.

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#автомобили #электрогрузовики #электрогрузовик #telo
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