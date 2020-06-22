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Предлагаю вам оценить видео (ссылка на нормальный размер), сделанное бывшим арт директором студии DICE, на движке Unreal Engine.

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Скриншоты из видео действительно впечатляют :

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Благодаря использованию трассировки лучей реалистичность изображения выросла на порядок.

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Качественные и естественные отражения и преломления уже являются неотъемлемой частью next-gen графики.

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Местами картинку не отличить от реальности:

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И всё это в реальном времени, остаётся лишь надеяться что будущие игровые консоли PS5 и XBox, а также видеокарты Nvidia Ampere и AMD RDNA2, не спасуют перед таким уровнем графики в играх.