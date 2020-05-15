Nvidia разработала RTX технологию рендеринга миллионов динамических источников освещения
Ранее, даже RTX-игры ограничивались несколькими десятками источников освещения для генерации динамических теней, но, теперь, благодаря сотрудничеству NVIDIA с Лабораторией визуальных вычислений в Дартмутском колледже, появилась возможность задействовать миллионы световых источников в сцене, благодаря алгоритму ReSTIR, представленном на SIGGRAPH 2020.
рекламаКак выглядит рендеринг по этой технологии вы можете посмотреть ниже:
рекламаСкорость расчёта по этому алгоритму в 65 раз выше, чем у предшествующих методик, при этом все источники света могут двигаться и отбрасывать динамические тени.
рекламаПри этом, никакого предварительного запекания освещения не требуется, но, это не мешает добавлять новые излучатели динамически.
рекламаВ NVidia считают, что всё это придаст значительный импульс технологиям создания контента.
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