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Ранее, даже RTX-игры ограничивались несколькими десятками источников освещения для генерации динамических теней, но, теперь, благодаря сотрудничеству NVIDIA с Лабораторией визуальных вычислений в Дартмутском колледже, появилась возможность задействовать миллионы световых источников в сцене, благодаря алгоритму ReSTIR, представленном на SIGGRAPH 2020.

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Как выглядит рендеринг по этой технологии вы можете посмотреть ниже:

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Скорость расчёта по этому алгоритму в 65 раз выше, чем у предшествующих методик, при этом все источники света могут двигаться и отбрасывать динамические тени.

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При этом, никакого предварительного запекания освещения не требуется, но, это не мешает добавлять новые излучатели динамически.





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В NVidia считают, что всё это придаст значительный импульс технологиям создания контента.