Признаки жизни. Nvidia GT 1030 в 2020 году
С приходом на рынок Ryzen с их новым графическим решением Vega поставил под вопрос существование если не всех, то многих бюджетных решений дискретных видеоадаптеров. Но всё ли так плохо? Затычки больше не нужны? Давайте разберемся.
рекламаВ середине 2017 года на рынок вышла будущая звезда youtube’a, с кричащим названием - “Народная видеокарта” или “Топ за свои деньги”. Видеокарта построена на популярной в то время архитектуре Pascal, возможно именно ей стоит отдать должное при упоминании всех достоинств этой карточки.
На борту кристалл, выполненный по 14нм техпроцессу, работающий с частотой до 1468МГц, и имеющий 386 cuda ядер. В паре с ним идет GDDR5, а позже появляются версии ещё и с GDDR4. С максимальным объемом в 2gb. Так же заявлен теплопакет в 30Вт.
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Тесты в современных играх
Apex Legends
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В среднем 30 - 35 кадров, но может просесть до 27 - 28.
рекламаBattlefield V
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Ситуация примерно такая же как и Apex, в динамичных сценах проседает.
Far Cry 5
Видно, что видеочипу уже тяжело, и фреймрейт уже сложно назвать комфортным.
Star Wars Jedi Fallen Order
На низких настройках можно попробовать пройти игру и даже получить удовольствие от этого.
Need for Speed Heat
Назвать игру комфортной нельзя, вне зависимости от сцены заметны подтормаживания.
Тесты взяты с канала GameGangsta.
Очень много зависит от видеопамяти. С картой на борту, у которой установлена GDDR4, о новых играх стоит забыть. В среднем за карту просят от 4 до 6 тысяч рублей. В зависимости от вендора она имеет разный тип памяти, максимальную частоту чипа и разные разъёмы на выход, а также вид охлаждения. Неизменным остаётся 64 битность, интерфейс PCI-E 3.0 и объем видеопамяти до 2gb.
Вывод
Трудно позиционировать карту как среди бюджетного, так и среди среднего ценового сегмента рынка видеокарт. Если речь идет о новой бюджетной сборке, проще взять 3’ий ryzen за 6 тысяч рублей в среднем, с vega 8, та лишь на 15-20% уступает gt 1030. Сборки рассчитанные на игровую платформу, вряд ли будут размениваться на такую маломощную карточку. А покупать “на время, пока накоплю” достаточно дорого. Вполне возможно, будущее у карты есть, но только на вторичке.
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