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Признаки жизни. Nvidia GT 1030 в 2020 году

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С приходом на рынок Ryzen с их новым графическим решением Vega поставил под вопрос существование если не всех, то многих бюджетных решений дискретных видеоадаптеров. Но всё ли так плохо? Затычки больше не нужны? Давайте разберемся.

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В середине 2017 года на рынок вышла будущая звезда youtube’a, с кричащим названием - “Народная видеокарта” или “Топ за свои деньги”. Видеокарта построена на популярной в то время архитектуре Pascal, возможно именно ей стоит отдать должное при упоминании всех достоинств этой карточки.

На борту кристалл, выполненный по 14нм техпроцессу, работающий с частотой до 1468МГц, и имеющий 386 cuda ядер. В паре с ним идет GDDR5, а позже появляются версии ещё и с GDDR4. С максимальным объемом в 2gb. Так же заявлен теплопакет в 30Вт. 

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Тесты в современных играх

Apex Legends

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В среднем 30 - 35 кадров, но может просесть до 27 - 28.

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Battlefield V

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Ситуация примерно такая же как и Apex, в динамичных сценах проседает.

Far Cry 5

Видно, что видеочипу уже тяжело, и фреймрейт уже сложно назвать комфортным.

Star Wars Jedi Fallen Order

На низких настройках можно попробовать пройти игру и даже получить удовольствие от этого.

Need for Speed Heat

Назвать игру комфортной нельзя, вне зависимости от сцены заметны подтормаживания. 

Тесты взяты с канала GameGangsta.

Очень много зависит от видеопамяти. С картой на борту, у которой установлена GDDR4, о новых играх стоит забыть. В среднем за карту просят от 4 до 6 тысяч рублей. В зависимости от вендора она имеет разный тип памяти, максимальную частоту чипа и разные разъёмы на выход, а также вид охлаждения. Неизменным остаётся 64 битность, интерфейс PCI-E 3.0 и объем видеопамяти до 2gb.


Вывод

Трудно позиционировать карту как среди бюджетного, так и среди среднего ценового сегмента рынка видеокарт. Если речь идет о новой бюджетной сборке, проще взять 3’ий ryzen за 6 тысяч рублей в среднем, с vega 8, та лишь на 15-20% уступает gt 1030. Сборки рассчитанные на игровую платформу, вряд ли будут размениваться на такую маломощную карточку. А покупать “на время, пока накоплю” достаточно дорого. Вполне возможно, будущее у карты есть, но только на вторичке. 

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gt 1030 бюджетная видеокарта
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