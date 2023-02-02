Пользователи портативной консоли Steam Deck столкнулись с неприятностями. Если верить сообщениям, на приставке перестали работать игры от компании Ubisoft — Watch Dogs, Assassin's Creed, Far Cry и прочие.
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Беда в фирменном клиенте Ubisoft Connect. Он, напомним, обязателен для старта всех хитов Ubisoft (даже опубликованных в Steam). Лаунчер обновился и теперь не функционирует на Steam Deck должным образом. Фанаты многих игровых серий остались без любимых развлечений.
Когда Ubisoft все исправит неизвестно. Сейчас компания находится в кризисе — ее преследуют скандалы с сексуальными домогательствами, NFT и отложенными релизами важных проектов. У нее не в приоритете следить за багами на Steam Deck.
Кроме того, Ubisoft Connect — клиент для операционной системы Windows. Steam Deck же использует оболочку SteamOS на базе Linux. Как она справляется с Windows-играми? Благодаря специальной программной прослойке Proton. Последняя обеспечивает совместимость со всей библиотекой Steam.
Обновление Ubisoft Connect сломало нормальное взаимодействие с Proton. Как обладателям Steam Deck быть? Сидеть без обожаемых Assassin's Creed? Ждать неделями, пока Ubisoft выпустит следующий апдейт клиента?
Есть более простое решение — причем найденное пользователями Steam Deck самостоятельно. Геймеры выяснили, что шедевры Ubisoft прекрасно запускаются с помощью свежей бета-версии Proton — она называется Proton Experimental.
Сменить стандартный Proton на Proton Experimental можно в настройках SteamOS. Прямо в свойствах игры — во вкладке "Совместимость". В результате Ubisoft Connect прекращает портить жизнь.
Однако Proton Experimental не зря содержит слово "Experimental". Инструмент служит для тестирования и не гарантирует стабильности. Рассматривать его лучше в качестве временной замены, в будущем вернувшись на обычный Proton.