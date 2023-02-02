Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ewess За пост начислено вознаграждение
Игры Ubisoft перестали запускаться на приставке Steam Deck
Но геймеры уже нашли решение проблемы.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Пользователи портативной консоли Steam Deck столкнулись с неприятностями. Если верить сообщениям, на приставке перестали работать игры от компании Ubisoft — Watch Dogs, Assassin's Creed, Far Cry и прочие.

реклама

Беда в фирменном клиенте Ubisoft Connect. Он, напомним, обязателен для старта всех хитов Ubisoft (даже опубликованных в Steam). Лаунчер обновился и теперь не функционирует на Steam Deck должным образом. Фанаты многих игровых серий остались без любимых развлечений.

Когда Ubisoft все исправит неизвестно. Сейчас компания находится в кризисе — ее преследуют скандалы с сексуальными домогательствами, NFT и отложенными релизами важных проектов. У нее не в приоритете следить за багами на Steam Deck.

Кроме того, Ubisoft Connect — клиент для операционной системы Windows. Steam Deck же использует оболочку SteamOS на базе Linux. Как она справляется с Windows-играми? Благодаря специальной программной прослойке Proton. Последняя обеспечивает совместимость со всей библиотекой Steam.

Обновление Ubisoft Connect сломало нормальное взаимодействие с Proton. Как обладателям Steam Deck быть? Сидеть без обожаемых Assassin's Creed? Ждать неделями, пока Ubisoft выпустит следующий апдейт клиента?

Есть более простое решение — причем найденное пользователями Steam Deck самостоятельно. Геймеры выяснили, что шедевры Ubisoft прекрасно запускаются с помощью свежей бета-версии Proton — она называется Proton Experimental.

Сменить стандартный Proton на Proton Experimental можно в настройках SteamOS. Прямо в свойствах игры — во вкладке "Совместимость". В результате Ubisoft Connect прекращает портить жизнь.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Однако Proton Experimental не зря содержит слово "Experimental". Инструмент служит для тестирования и не гарантирует стабильности. Рассматривать его лучше в качестве временной замены, в будущем вернувшись на обычный Proton.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #steam #игры #proton #ubisoft connect #protondb #steamdeck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчик Dragon Age: Inquisition раскрыл один из секретов движка игры
Nvidia RTX 4090 первой из карт нового поколения попала в статистику Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
44
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
57
Американские наёмники бегут из Украины – ЧВК «Моцарт» из США признало поражение от ЧВК «Вагнер»
6
Продажи электромобилей продолжают расти, несмотря на некоторые сложности
+
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
Турецкий бронетранспортёр Kirpi отбит у Украины и используется армией РФ
1
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
560
Январская статистика StatCounter показала рост доли браузера Microsoft Edge
3
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
8
В Польше из армии бегут даже профессионалы, несмотря на высокие зарплаты, которые повысят ещё
17
Российский боевой робот Marker готовится уничтожать западные танки
4
Reuters: США намерены передать Украине ракеты большой дальности поражения GLSDB
4
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
12
Королевская битва Rumbleverse от Iron Galaxy Studios только вышла и уже закрывается
+
На Украине предложили вместо танков M1 Abrams получить сотни тысяч дронов-камикадзе
5
США завершили испытания гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-Air Weapon - она в 5 раз быстрее звука
6
Российский миллиадер Роман Абрамович передаст 2,3 млрд. фунтов с продажи ФК «Челси» Украине
2
Смартфон Oscal S80 предлагает аккумулятор 13000 мАч, камеру с Arcsoft, чип MediaTek Helio G85 и систему Doke OS 3.0
+
Роспотребнадзор приструнил Wildberries – маркетплейс не будет брать деньги за возврат брака
5
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
2

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
65
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
72
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
25
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
10
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
27
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
12
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
17
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
3 самые популярные стратегии в 2022 году
24

Сейчас обсуждают

Максим Романов
18:46
Вы тогда свинец запретите ещё. Токсичен он вам.
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
Артемка Артемка
18:44
Вот ты клоун. Чеченцев сначала НЕ СМОГЛИ победить, а потом просто купили. Завалив баблом. И к слову, умник ты наш промытый, чеченцы для России в свое время были ровно как этти ваши ЛНР и ДНР для Украи...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
-=metallist=-
18:43
Это когда одни поедают другие) Вообще то в статье про это написано.
Каннибализм самолетов в России отменяется - одной санкционной "страшилкой" меньше
Артемка Артемка
18:42
Уникальная, это точно. При всех ресурсах, при частично прекрасных людях (остальные -- обычные, как везде) столько лет уже наступать на грабли, сначала большевиков пустить к власти, потом плешивого и е...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Артемка Артемка
18:41
Бздеж. НЕ было таких сведений, да и подготовки не было. Наша сказочная пропаганда подтягивает это задним числом.
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
swr5
18:40
"А как вы считаете? - можете поделиться в комментариях." Говори уж прямо - не хватает на сигареты, подкиньте деньжат пожалуйста.
Новые процессоры AMD смогут составить нормальную конкуренцию Core 13-го поколения
forbidden characters 3
18:39
еще хахахер постоянно пасётся в коментах
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Utrew
18:39
ножкой шаркать перед заокеанскими господами.... Нет, положительно мне нравятся такие коменты от людей, которых в буквальном смысле е..ут чеченцы, публично и открыто издеваются, бьют и грабят. А россия...
За считанные дни до начала действия потолка цен на энергоносители споры в ЕС продолжаются
CrtkR
18:38
Это вот всё тайваньцам объясняйте. "Родину не выбирают" и прочие тезисы с наглядными исключениями когда неудобненько)
Госсекретарь США везет в Китай ультиматум: либо отказ от дружбы с Россией, либо полыхающий Тайвань
Дмитрий
18:38
Янки вообще офигели такое предлагать)
Госсекретарь США везет в Китай ультиматум: либо отказ от дружбы с Россией, либо полыхающий Тайвань
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем