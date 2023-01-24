И тратить В-баксы тоже не дадут.

Плохая новость для владельцев устаревших версий Fortnite для iOS, Mac и Google Play. Разработчики игры объявили о введении ограничений против таких пользователей. Сообщается, что с 30 января поклонники ретро лишатся возможности тратить внутреннюю валюту — В-баксы (на покупку скинов, предметов, боевого пропуска и так далее).

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Кроме того, в старые Fortnite запретят играть людям младше 18 лет. Как утверждается — ради их собственной безопасности. В частности — речь о сборке под номером 13.40 от августа 2020 года. С тех пор она не обновлялась, однако работала, радуя фанатов, установивших хит до ссоры с платформами.

Компания Epic, создавшая Fortnite, 2 года не в ладах с Apple и Google. Поэтому королевская битва официально недоступна на iOS, Mac и Google Play. Скачать ее из фирменных магазинов приложений нельзя — как и накатить апдейт. Это вынуждает энтузиастов хранить верность сборке 13.40, не удаляя ее с устройства.

С 30 января ситуация резко изменится. Останется ли Fortnite веселой без В-баксов и с требованием быть совершеннолетним? Большой вопрос. К счастью, у пользователей iOS, Mac и Google Play есть альтернатива.

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Облачные сервисы вроде GeForce Now запускают Fortnite прямо в браузере. Для iOS и Mac данный способ особенно актуален. Что касается Android, система позволяет ставить игры напрямую — без Google Play. Достаточно загрузить королевскую битву на телефон с сайта Epic.