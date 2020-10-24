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Apple много хвасталась своим новым iPhone 12, в том числе и тем насколько он прочен по сравнению со своим предшественником. Компания представила более прочное защитное стекло под названием Ceramic Shield, которое, как сообщается, обеспечивает в четыре раза лучшую устойчивость к ударам после падения.

Что ж, это утверждение решили подтвердить или опровергнуть техноблогеры с каналов MobileReviewsEH и EverythingApplePro . С этой целью они провели несколько тестов, самые интересные из которых тест на царапины и ударопрочность при падении.

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Как результат, новые iPhone 12 показали довольно-таки неплохие результаты. Несмотря на это, используя смартфон, желательно использовать защитное стекло на экране и чехол, так как одно неудачное падение может лишить вас внушительной суммы денег.