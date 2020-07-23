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Во время отчета о доходах, компания Ubisoft подтвердила, что следующее мероприятие Ubisoft Forward состоится в сентябре этого года. Никакой конкретной даты и дальнейших подробностей предоставлено не было. Хотя, если читать между строк, то нам, все-таки, должны раскрыть подробности о Rainbow Six Quarantine и Gods & Monsters, исходя из следующего.

На вопрос о судьбе этих двух тайтлов, финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге уклончиво ответил, что поскольку обе игры должны выйти в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2021 года, то вполне возможно, что одну из них перенесут на следующий финансовый год.

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С этого можно сделать вывод, что отсроченная игра (неважно какая из двух) может быть выпущена в любое время в период с апреля 2021 года по март 2022 года.

Также Дуге сказал, что подавляющее большинство сотрудников Ubisoft по всему миру все еще работают из дома, хотя некоторые из них постепенно возвращаются в офисы во Франции и Китае.

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«Пока что мы довольны прогрессом [разработки], но мы по-прежнему следим за ним еженедельно», – добавил он.

Впервые Rainbow Six Quarantine анонсировали на E3 2019, а саму игру планировали выпустить до апреля 2020 года. Тогда же показали и God & Monsters. Апрель уже прошел, а более детальную информацию об играх нам так и не сообщили.