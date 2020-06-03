Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Прошлое воскресенье стало особенным для всех истинных фанатов «Властелина колец». В этот день актер Джош Гад провел благотворительную онлайн-конференцию в ZOOM, участие в которой взяли большинство основных членов фильма. Среди них: Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс), Шон Эстин (Сэмвей Гэмджи), Орландо Блум (Леголас), Доминик Монаган (Мерри Брендибак), Билли Бойд (Пиппин Тук), Ян МакКеллен (Гэндальф), Шон Бин (Боромир), Вигго Мортенсен (Арагорн ) и Джон Рис-Дэвис (Гимли).

реклама

Актеры франшизы зачитали некоторые из своих знаменитых реплик, начиная с совета Гэндальфа хоббитам: «Все, что нам нужно, это решить, что делать со временем, которое нам отведено». Позже в онлайн вышли Энди Серкис (Голлум), Лив Тайлер (Арвен), Карл Урбан (Эомер), Миранда Отто (Эовин), а также режиссер Питер Джексон и сценарист Филиппа Бойенс. Команда поделилась с нами несколькими закулисными воспоминаниями. Ближе к концу к участникам присоединился композитор Говард Шор, который поведал о создании саундтрека, а затем появился и Тайка Вайтити, чтобы задать несколько… бесполезных вопросов.

Думаю, что многие из вас зашли починать эту новость не для того, чтобы узнать, как актеры зачитывали свои реплики из фильма, а ради истории появления знаменитой фразы Шона Бина, которая впоследствии стала мегапопулярным мемом. Этой историей поделился сам Питер Джексон.

реклама

Так вот, такая речь изначально не была предусмотрена сценарием. Ее решили добавить в сюжет фильма за день до начала съемок сцены. Поскольку свой текст Шон Бин получил только утром, поэтому его распечатку он положил себе на колено. Наклоняя голову вниз во время реплики, он просто таким образом беспалевно сверялся со сценарием.

реклама

Онлайн-встреча целиком:



