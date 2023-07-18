Без пары сюрпризов не обошлось.

Хотя до официального дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения осталось ещё несколько месяцев, инсайдеры уже располагают некоторыми подробностями касательно технических характеристик предстоящих новинок: так, информаторы ресурса Benchlife обнародовали спецификации трёх моделей с разблокированным множителем, принадлежащих к семейству Raptor Lake-S Refresh, сообщает сайт VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, топовый десктопный процессор Intel Core i9-14900K обзаведётся тем же количеством ядер/потоков, что и его предшественник (8 P- и 16 E-ядрами), но сможет похвастаться более высокими тактовыми частотами — 3.2 ГГц в номинальном режиме и до 6.0 ГГц в максимальном благодаря задействованию технологии Thermal Velocity Boost.

Предтоповая модель в лице Core i7-14700K сможет характеризоваться не только более высокими частотами, но и будет снабжена бо́льшим количеством ядер по сравнению с Core i7-13700K: исходя из инсайдерской информации, новинка получит 8 производительных/12 эффективных ядер и сможет достигать частоты 5.6 ГГц. Кроме того, CPU будет наделён более весомым объёмом кэш-памяти — 33 Мбайт против 30 Мбайт у процессора предшествующего поколения.

К сожалению, Core i5-14600K дополнительными ядрами/потоками, как это сулили предыдущие «утечки», по данным источника, похвастаться не сможет: всё те же 6 «больших» и 8 «малых» ядер, но с частотой до 5.3 ГГц.

При этом значение энергопотребления всех трёх представленных моделей останется на прежнем уровне — показатель TDP для новинок составит 125 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что первые модели Intel Core 14-го поколения дебютируют в середине октября текущего года, в то время как их «соплеменники» с заблокированным множителем появятся в начале 2024 года.