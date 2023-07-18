Кроме того, покупателю ещё предлагается игра в подарок.

Производители компьютерного «железа» продолжают радовать потенциальных покупателей, снижая ценники своих продуктов: на сей раз «ценопад» коснулся одного из младших представителей серии AMD Ryzen 7000, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: AMD

Исходя из представленной информации, в заморских онлайн-магазинах Amazon и BestBuy настольный процессор AMD Ryzen 5 7600X, оснащённый 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 4.7/5.3 ГГц в базовом/максимальном режимах, 38 Мбайт кэш-памяти (L2+L3) и встроенной графической подсистемой, имеющей в своём распоряжении 2 исполнительных блока на базе микроархитектуры RDNA 2, можно заполучить всего за $199.99, что на $100 меньше его стартовой цены.

Источник изображения: VideoCardz, Amazon

Не менее интересен тот факт, что в настоящий момент младший «собрат» «виновника торжества», а именно Ryzen 5 7600 без суффикса «X», у этих же продавцов предлагается на $20 дороже — его цена составляет $220.

Помимо непосредственно самого процессора счастливый покупатель Ryzen 5 7600X может рассчитывать ещё и на достаточно приятный бонус — бесплатную игру Starfield в подарок.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Несомненно, на фоне снижающихся ценников модулей оперативной памяти типа DDR5 и присутствия на рынке бюджетных материнских плат Socket AM5, подобное предложение кажется весьма заманчивым для не слишком требовательного геймера, учитывая, что примерно за эту же сумму предлагается Core i5-13400F, который выглядит более скромно на фоне достижений модели «красной команды».