Дизайн новинки может приглянуться разного рода эстетам.

Пока «продвинутые» геймеры обратили свой взор на платформу Socket AM5, пользователи, не собирающиеся гнаться за новизной и предпочитающие старые проверенные решения, остаются верны системам Socket AM4: именно для таких клиентов компания ASRock и выпускает новую модель матплаты на базе чипсета B550, сообщает ресурс Wccftech.

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Разрабатывая системную плату B550M PRO SE, специалисты ASRock вновь «поиграли» с цветами, как делали уже до этого с целым рядом своих моделей, наиболее яркой из которых, несомненно, оказалась серия LiveMixer: впрочем, особых цветовых излишеств для новинки компания себе не позволила, поэтому матплату наделили стильной печатной платой белого цвета, что, вероятно, заинтересует владельцев светлых корпусов.

Что касается оснащения ASRock B550M PRO SE, то какими-либо элементами «роскоши» модель похвастаться не может: новинка получила скромную систему охлаждения, четыре разъёма для установки модулей оперативной памяти общим объёмом до 128 Гбайт, пару слотов PCIe 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x1, два разъёма для M.2-накопителей, один из которых поддерживает устройства с интерфейсом PCIe 4.0 x4, а также четыре порта SATA 3.0.

Источник изображений: Wccftech, Twitter, Hoang Anh Phu

Кроме того, материнская плата имеет в своём распоряжении 7.1-канальный аудиокодек, гигабитный Ethernet-контроллер, а также разъёмы DisplayPort и HDMI, которые понадобятся в случае установки гибридных процессоров, оснащённых встроенной графической подсистемой.

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Стоимость ASRock B550M PRO SE достаточно демократична: во вьетнамском магазине Tân Doanh новинку оценили в эквивалент $100.