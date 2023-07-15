Особо находчивые граждане не хотят мириться с новыми правилами.

Постоянно ужесточающиеся в той или иной сфере законы вынуждают некоторых находчивых граждан ряда стран искать разного рода «лазейки» для обхода существующих запретов: именно так поступила и предприимчивая китайская молодёжь в ответ на не так давно вступившие в силу обновлённые правила для электровелосипедов, существенно ограничивающие свободы граждан (впрочем, вполне резонно) в разрезе максимальной скорости и необходимости следовать ряду правил дорожного движения, в том числе спешиваться при пересечении пешеходного перехода, информирует общественность ресурс TechSpot со ссылкой на материал The Straits Times.

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Источник изображения: Newegg

Оказывается, инвалидные коляски с электрическим приводом не подпадают под действие правил управления транспортными средствами и соответствующих законов, поэтому немудрено, что предприимчивая молодежь из города Гуанчжоу, что на юге Китая, решила пересесть со своих электровелосипедов на данный вид «транспорта», ведь плюсов сразу несколько (помимо непосредственно обхода законов) — это и отсутствие необходимости документов, дающих право на управление транспортным средством, и возможность объезда пробки прямо по тротуару, и перспектива не платить за парковку.

При этом целый ряд источников уже отмечает стремительный рост продаж электрических инвалидных колясок в стране с начала 2023 года — уже зарекомендовавшие себя модели стоят около 420 долларов и больше.

Естественно, электровелосипеды выгодно отличаются от инвалидных колясок более высокими значениями максимальной скорости, однако новый закон сводит на нет данное преимущество.

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Впрочем, если некоторые граждане не видят в данном «обходном манёвре» ничего предосудительного, а юристы утверждают, что всё законно, то другие пользователи выражают обеспокоенность в связи с возможной беспечностью ряда «водителей» инвалидных колясок, что может привести к печальным последствиям в виде аварий.