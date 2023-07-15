Игровая видеокарта из стана Intel кажется весьма выгодным приобретением.

Партнёры Intel продолжают радовать потенциальных покупателей «аттракционом неслыханной щедрости», агрессивно снижая цены игровых моделей «синей команды»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, ценник одной из предтоповых видеокарт снова пошёл вниз.

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Так, в американском онлайн-магазине Newegg цена игрового видеоадаптера ASRock Challenger Arc A750, снабжённого двухвентиляторной системой охлаждения, занимающей два слота, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 256-битной шине, графическим процессором с частотой до 2.2 ГГц, парой разъёмов DisplayPort и одним коннектором HDMI, упала до весьма «вкусного» значения в $180 (при условии задействования специального скидочного промокода), хотя на старте продаж за видеокарту просили целых $279.

Источник изображений: Newegg

Действительно, с таким ценником у Arc A750 попросту нет конкурентов: её основные оппонентки, в лице Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060, предлагающие примерно одинаковый уровень производительности при равном объёме видеобуфера, на этой же площадке имеют ценники от $280 и $260 соответственно.

Кроме того, при активации трассировки лучей модель от Intel практически не уступает своей сопернице из стана NVIDIA, в то время как видеокарта от AMD весьма сдаёт свои позиции.

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Стоит отметить, что специалисты Intel продолжают в поте лица работать над улучшением своих графических драйверов, позволяя геймерам наслаждаться игровым процессом с более высоким уровнем fps, что вкупе с весьма заманчивыми ценами делает видеокарты «синей команды» весьма неплохим приобретением для бережливого пользователя.