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Специалисты Intel продолжают улучшать свои графические драйверы, явив на суд широкой компьютерной общественности очередную версию Arc & Iris Xe Graphics с порядковым номером 31.0.101.4575 и припиской «beta», сообщает ресурс VideoCardz.
Свежий пакет драйверов добавляет поддержку для тайтлов Jagged Alliance 3 и Exoprimal, а также повышает уровень производительности в популярной многопользовательской игре League of Legends в режиме DX11: если сравнивать с показателями при использовании версии 31.0.101.4514, прирост быстродействия составляет 6 и 10 % в разрешениях 1080p и 1440p соответственно при условии задействования пресета «Very High».
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Источник изображения: League of Legends, Riot Games
Исправили специалисты «синей команды» и парочку багов: теперь геймеры вряд ли столкнутся с разного рода зависаниями и «вылетами» в игровом приложении Halo Infinite (DX12), а также более не должны видеть искажения при стриминге Dota 2 (DX11) с использованием XSplit Broadcaster в режиме Game Capture.
Ознакомиться с полным списком улучшений и известных проблем, над решением которых ещё предстоит поработать, а также скачать свежий пакет графических драйверов имеется возможность на официальном сайте Intel.