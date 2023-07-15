Дебют новинок уже не за горами.

Похоже, в скором времени AMD всё-таки явит на суд широкой компьютерной общественности горячо ожидаемые целым рядом почитателей продукции «красной команды» игровые видеокарты среднего ценового диапазона серии Radeon RX 7000, по крайней мере об этом сообщает инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead, не забыв рассказать и о возможных характеристиках предстоящих новинок, информирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

По данным энтузиаста, разработка новых моделей AMD подходит к своему логическому концу: специалисты «красной команды» уже завершили работу над GPU, который ляжет в основу новинок, и свежим набором графических драйверов.

Согласно информации инсайдера, геймерский видеоадаптер AMD Radeon RX 7800 XT будет базироваться на «полновесном» чипе Navi 32 с 60 вычислительными блоками, что подразумевает наличие 3840 потоковых процессоров, а также получит 16 Гбайт памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19.5 ГГц и будет характеризоваться уровнем TBP в 260 Вт.

Источник изображения: VideoCardz, YouTube, Moore's Law Is Dead

Ожидается, что модель Radeon RX 7700 XT также оснастят графическим процессором Navi 32, но количество вычислительных блоков будет снижено до 48 или 54 штук (3072-3456 потоковых процессоров). Кроме того, новинка должна обзавестись 12 Гбайт видеопамяти GDDR6, работающей на эффективной частоте 19.5 ГГц, а её значение TBP составит 245 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

Напомнил инсайдер и о возможном появлении модели с «гибридным» GPU, представляющим собой компактную версию кристалла Navi 31 в корпусе Navi 32, которая может получить 70 вычислительных блоков и видеобуфер объёмом 16 Гбайт при уровне TBP в 260 Вт.

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Исходя из информации энтузиаста, анонс игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT должен состояться в рамках мероприятия Gamescom 2023, которое планируется провести 23-27 августа, а появление на полках магазинов ожидается не ранее сентября.